Świadczenia dla rencistów. Nie będzie rewolucji zapowiadanej przez rząd

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się już projekt nowelizacji przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają dotknąć m.in. rencistów. Jak się okazuje, MRPiPS odstąpiło jednak od radykalnych zmian w definicji niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że nie będzie zmian w warunkach ustalania prawa do świadczeń.

Jakie zmiany czekają osoby niepełnosprawne?

Nowelizacja wprowadza jednak szereg zmian w przepisach. Jedną z najważniejszych jest wypłata zasiłku chorobowego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby.

Po zmianie przepisów w określonych przypadkach możliwe będzie wydanie odpowiedniego orzeczenia przez specjalistów wykonujących samodzielne zawody medyczne. I tak np. fizjoterapeuta wyda orzeczenie w sprawach o rehabilitację leczniczą. Z kolei pielęgniarka będzie mogła wypisać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenia w sprawie zaskarżonych decyzji będą w obu instancjach wydawane jednoosobowo.

Lekarze orzecznicy będą mogli wybrać, czy chcą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2025 roku rozszerzona zostanie grupa osób z niepełnosprawnościami, która może uzyskać świadczenie wspierające. Pieniądze otrzymają te osoby, których poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale między 78 a 86 punktów. Co ważne, w 2026 roku ponownie nastąpi poszerzenie odbiorców wsparcia, tym razem z grupy 70-77 punktów.

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

