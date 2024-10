Przyznano Nobla z ekonomii. Badania z zakresu różnic w dobrobycie narodów

Trwa przyznawanie nagród Nobla. Po raz 56. przyznano Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nagrodzeni zostali Daron Acemoglu, Simon Johnson i James A. Robinson. Ekonomiści zostali uhonorowani za "badania nad tym, w jaki sposób powstają instytucje i jak wpływają na dobrobyt".

Badania z zakresu różnic w dobrobycie między narodami

Królewska Szwedzka Akademia Nauk w komunikacie przekazała, że nagrodzeni badali rolę instytucji społecznych dla dobrobytu kraju. W swoim artykule twierdzą, że kluczowym czynnikiem powodującym dysproporcje w dochodach między narodami są różnice w instytucjach gospodarczych wprowadzone w okresie kolonizacji, a nie geografia czy kultura.

"Tegoroczni laureaci w dziedzinie nauk ekonomicznych wykazali znaczenie instytucji społecznych dla dobrobytu kraju. Społeczeństwa o słabych rządach prawa i instytucjach, które wykorzystują ludność, nie generują wzrostu ani zmian na lepsze. Badania laureatów pomagają nam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje" – uzasadniła Akademia.

W książce z 2012 roku "Why Nations Fail" Acemoglu, turecko-amerykański profesor na Massachusetts Institute of Technology, oraz Robinson, brytyjski profesor na University of Chicago, przekonywali, że niektóre państwa są bogatsze od innych właśnie ze względu na swoje instytucje polityczne i ekonomiczne.

Nobel z ekonomii

W odróżnieniu od pozostałych kategorii, Nobel w zakresie ekonomii jest przyznawany przez Bank Szwecji, a jego pełna nazwa to – Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Rozdanie ekonomicznych nagród, chociaż jest przyznawane przez inną instytucję, odbywa się na wspólnej ceremonii z pozostałymi dziedzinami. Bank ustanowił nagrodę w 1968 roku w 300-lecie swojego istnienia.

Nagrodę wręcza król Szwecji. Poza dyplomem oraz medalem z podobizną Alfreda Nobla, laureat dostaje nagrodę pieniężną. W 2023 roku wyniosła 11 mln koron szwedzkich, czyli ponad 4 mln zł.

