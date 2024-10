Czy jesteśmy gotowi płacić więcej za wyższą jakość? Znamy zdanie Polaków

Najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na decyzje zakupowe Polaków, jest jakość produktu – wskazało ją 87,3 proc. respondentów. Cena plasuje się na drugim miejscu (76,4 proc.). Znaczna liczba respondentów zwraca także uwagę na kraj pochodzenia produktu (23,7 proc).

Jakość i pochodzenie produktu ważniejsza niż cena

"Wzrost zainteresowania polskimi produktami wynika z rosnącej świadomości konsumentów oraz trendu lokalnego patriotyzmu ekonomicznego. Ciekawą tendencją jest także zwiększająca się rola walorów ekologicznych produktu. Stanowią one coraz istotniejszy czynnik w decyzjach zakupowych: w 2024 r. 18,4 proc. respondentów uznało je za istotne, podczas gdy w 2023 r. – 13,9 proc." – czytamy w komunikacie.

"W porównaniu do poprzednich lat widać wyraźny wzrost wagi przywiązywanej do jakości i pochodzenia produktów. Te wyniki korespondują z globalnym trendem świadomej konsumpcji – konsumenci coraz częściej wybierają produkty lokalne oraz takie, które wspierają zrównoważony rozwój. Badania światowe potwierdzają, że rosnąca liczba konsumentów gotowa jest zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku oraz wyprodukowane lokalnie" – czytamy dalej.

Patriotyzm. Czym jest dla Polaków?

Na pytanie, czym jest patriotyzm dla współczesnych Polaków, 62,6 proc. wskazało dumę z bycia Polakiem, natomiast dla 51,6 proc. badanych ważne jest przywiązanie do polskiej kultury i historii.

"42,1 proc. respondentów utożsamia patriotyzm z gotowością do obrony kraju, a 30 proc. z kupowaniem polskich produktów. Ten ostatni wynik jest szczególnie istotny, ponieważ pokazuje stałe utrwalanie się w postawach społecznych tzw. patriotyzmu ekonomicznego. W 2024 r. 30 proc. Polaków uważa kupowanie rodzimych produktów za wyraz patriotyzmu, co stanowi wzrost o 3,2 pkt proc. w porównaniu do 2023 r." – czytamy.

Z badania wynika też, że 90,1 proc. respondentów spotkało się ze znakiem "Teraz Polska" na produktach lub usługach, co świadczy o wysokim poziomie świadomości marki – podkreślono.

Godło "Teraz Polska"

"88,3 proc. badanych zgadza się, że jest to dobry sposób oznaczania wysokiej jakości produktów polskich, co dodatkowo zachęca do ich zakupu. Warto podkreślić, że zaufanie do znaku «Teraz Polska» przekłada się na postrzeganie jakości. Polacy wybierają produkty i usługi nagrodzone Godłem, kojarząc je ze stabilną jakością (82,2 proc. respondentów), uznając je dzięki Godłu za rozpoznawalne (84,8 proc.) oraz przypisując im krajowe pochodzenie (87,5 proc.). Przekłada się to na realne decyzje zakupowe, co jest cenne szczególnie w czasach, gdy konsumenci stają się bardziej wymagający i świadomi" – podsumowano.

Raport został opracowany na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na próbie 1001 Polaków w wieku 18 lat i starszych w dniach 23 września-1 października 2024 r. Badanie zostało zaprojektowane i zlecone przez zespół ekspertów Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz skonsultowane, zweryfikowane i wykonane przez agencję badawczą ASM Research Solutions Strategy.

