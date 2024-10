Prezydent podpisał ważną ustawę. Zmiany dla ponad 2 mln podatników

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

"Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT" – przekazano w komunikacie. Z takiego rozwiązania będzie mogło skorzystać 2,3 mln podatników.

Kasowy PIT. Na czym polega?

Rozliczanie podatku dochodowego z wykorzystaniem metody kasowej polega na możliwości ustalania daty powstania przychodu z działalności gospodarczej i potrącania kosztów uzyskania przychodów po uregulowaniu należności.

Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1 mln zł. Drugim warunkiem skorzystania z metody kasowej jest nieprowadzenie ksiąg rachunkowych. Podatnik będzie mógł wybrać metodę kasową, rezygnując z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Trzeci warunek ma charakter formalny i polega na złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze metody kasowej w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w grudniu roku podatkowego oświadczenie musi być złożone w terminie do końca roku podatkowego.

Prezydent Andrzej Duda podpisał również nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nowe przepisy m.in. rozszerzają krąg podmiotów uprawnionych do otrzymywania informacji gospodarczych.

Czytaj też:

Rząd znowelizuje budżet. "Deficyt większy o 15-20 mld zł, będą oszczędności w wydatkach"