Rosną obawy o sytuację gospodarczą w Polsce. Najnowsze badanie

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zapytało Polaków o nastroje konsumenckie. Badanie zrealizowano od 21 do 24 października 2024 r.

Wyniki sondażu pokazały, że w stosunku do sierpnia w postrzeganiu sytuacji gospodarczej w Polsce zdecydowanie przeważają obawy nad nadziejami na poprawę – 51 proc. wobec 21 proc. Wyraźnie zmniejszył się optymizm respondentów w myśleniu o gospodarce (spadek z 30 proc. do 21 proc.), zaś wzrosły obawy o jej kondycję (o 3 pkt. proc., do 51 proc.).

Polacy ocenili sytuację gospodarczą

Nieznacznie wzrósł udział badanych liczących na wzrost dochodów swojego gospodarstwa domowego – z 31 proc. do 33 proc. CBOS zarejestrowało także spadek obaw w prognozach dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych – z 34 proc. do 28 proc., przy jednoczesnym "nieznacznym spadku" nadziei na poprawę (o 2 pkt. proc., do 33 proc.). "W postrzeganiu własnych perspektyw na przyszłość, a także sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nadzieje na poprawę wyrażane są »trochę częściej« niż obawy przed pogorszeniem (odsetki odpowiednio: 38 proc. wobec 34 proc. oraz 33 proc. wobec 28 proc.)" – wskazali autorzy raportu.

Według badania CBOS, w drugiej połowie października, tak jak w sierpniu, niespełna połowa respondentów zadeklarowała, że w ich gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego miesiąca udało się zaoszczędzić "trochę" pieniędzy (45 proc.). 41 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ich rodzinach w ciągu ostatniego miesiąca trzeba było ograniczać wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb. Natomiast rzadziej niż poprzednio pożyczano pieniądze na ich zaspokojenie (spadek z 17 proc. do 12 proc.).

W ostatnich tygodniach "trochę rzadziej" dokonywano większych planowanych wcześniej zakupów, inwestycji (31 proc., spadek o 4 pkt. proc.), a także "nieznacznie rzadziej" planuje się takie zakupy w perspektywie najbliższego miesiąca (spadek z 22 proc. do 20 proc.). Z kolei odsetek badanych, którzy dokonali większych, nieplanowanych zakupów w ciągu ostatniego miesiąca, utrzymuje się na "dosyć stabilnym" poziomie (18 proc.).

Wśród respondentów umocniło się przekonanie, że ceny będą rosły w zbliżonym tempie co obecnie (wzrost z 42 proc. do 46 proc.). Natomiast odsetek badanych obawiających się szybszego tempa wzrostu cen utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie co pod koniec sierpnia (33 proc., spadek o 1 pkt proc.).

