"Psucie reputacji UE". KE przyznaje, że Zielony Ład to lobbing

5,4 mld euro z funduszu na "zielone projekty" nie może być dłużej wydawane na lobbing – przekazała Komisja Europejska.

"UE jest całkowicie za obroną środowiska. Po prostu nie chce już za to płacić. Komisja Europejska poinformowała organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, że pieniądze, które otrzymują z puli tzw. zielonych funduszy UE, nie mogą być dłużej wykorzystywane na działalność lobbingową i rzeczniczą" – podał portal Politico, powołując się na dokumenty z wnętrza KE.

"Posunięcie Komisji jest najnowszą z serii decyzji, które wcielają w życie antyzielone obietnice wyborcze centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej z kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To m.in. obniżenie statusu ochrony wilków, opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów antywylesiania i plan uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Wszystkie te pomysły znalazły się w manifeście EPP. Dokumenty – przekazane przez agencję Komisji odpowiedzialną za projekt Zielonego Ładu, CINEA – odnoszą się do pieniędzy z dotacji z unijnego funduszu na projekty środowiskowe znanego jako LIFE, który przeznacza 5,4 mld euro na lata 2021–2027. Odbiorcami są takie organizacje jak WWF, Friends of the Earth i ClientEarth, a także wiele mniejszych podmiotów" – czytamy.

"Program LIFE w pełni przyczynia się do realizacji celów i zamierzeń Europejskiego Zielonego Ładu. Budżet na lata 2021–2027 ustalono na 5,4 mld euro" – podano na unijnej stronie.

Koniec z lobbingiem

Politico donosi, że "aktywne działania lobbingowe skierowane przeciwko urzędnikom i instytucjom UE — wcześniej uważane za dopuszczalne — nie będą już kwalifikować się do finansowania. Obejmują one 'organizowanie spotkań lub dostarczanie materiałów adwokackich' konkretnym instytucjom lub urzędnikom UE lub 'identyfikowanie konkretnych członków lub urzędników instytucji w celu oceny lub opisania ich stanowisk lub omówienia konkretnych treści lub wyników politycznych'". Według KE takie działania "mogą wiązać się z ryzykiem utraty reputacji przez Unię".

Organizacje pozarządowe finansowane przez program LIFE nadal będą mogły prowadzić pomniejsze działania komunikacyjne, takie jak przygotowywanie "streszczeń polityki lub innych prac badawczych" oraz organizowanie "warsztatów, konferencji, szkoleń lub kampanii podnoszących świadomość".

Organizacje non-profit otrzymujące dotacje z programu LIFE muszą dokonać przeglądu swoich działań za rok 2024 i usunąć wszelkie działania, które można by uznać za lobbing.

Niektóre organizacje pozarządowe twierdzą, że decyzja o ograniczeniu lobbingu bezpośrednio przeczy celowi finansowania. "Celem programu [LIFE] jest wspieranie Komisji w rozwoju polityki, wdrażaniu polityki. Chcą, abyśmy byli zaangażowani" – powiedział anonimowy urzędnik, krytykujący nowe podejście KE.

Czytaj też:

Mentzen w Sejmie: Jaki jest sens, żeby Polska dalej brnęła w klimatyzm?Czytaj też:

Tusk oczekuje zmian w Zielonym Ładzie. "Musimy uczciwie sobie powiedzieć"