Seniorzy mogą korzystać z wielu zniżek. Wystarczy jeden dokument

Legitymacja emeryta i rencisty to ważny dokument, dzięki któremu seniorzy mogą potwierdzić swoje prawo do otrzymywania świadczenia oraz skorzystać z wielu zniżek np. w transporcie publicznym, PKP, w aptekach, miejscach kultury czy w uzdrowiskach. Legitymacja jest wydawana uprawnionym, czyli osobom mającym ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku o jej wydanie. Legitymacja jest wyrabiana automatycznie po przejściu na emeryturę lub rentę.

Legitymacja emeryta i rencisty

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. legitymacja jest wydawana w dwóch formach: fizycznej (plastikowej karty) oraz elektronicznej (mLegitymacji). Osoby, które uzyskają prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r. otrzymają tylko mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Możliwe jest jednak uzyskanie także fizycznej wersji dokumentu. W tym celu wystarczy złożyć do ZUS.

Co daje posiadanie legitymacji? Dzięki niej senior może skorzystać z wielu zniżek np. w transporcie publicznym (osobom powyżej 70 lat przysługuje darmowa komunikacja miejska), czy pociągach (dwa przejazdy koleją rocznie ze zniżką 37 proc. oraz bilet seniora). Ponadto posiadacze legitymacji mogą skorzystać z ulg w placówkach kultury i rekreacji, bezpłatne leków na receptę objętych wykazem czy ze zniżek na pobyt w uzdrowiskach.

Osoby powyżej 60. roku życia mogą wyrobić również Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do wielu dodatkowych zniżek w ok. 4 tysiącach firm działających w obszarach zdrowia, sportu i rekreacji, turystyki, uzdrowisk, kultury i sztuki czy transportu. Do programu przystąpiło 270 miast i gmin w całym kraju. Część z nich wydaje kartę bezpłatnie.

Czytaj też:

Ponad 300 złotych dodatku do emerytury. Sprawdź warunkiCzytaj też:

Stopa bezrobocia w Polsce. Są najnowsze dane