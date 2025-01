Stopa bezrobocia w Polsce. Są najnowsze dane

Według liczb bezwzględnych na koniec ubiegłego roku w Polsce było 786,2 tys. osób, które nie posiadały zatrudnienia. W porównaniu z listopadem stopa bezrobocia zwiększyła się 0,1 pkt proc. W grudniu urzędy pracy zarejestrowały o ponad 11,7 tys. osób bezrobotnych więcej niż w poprzednim miesiącu.

W ujęciu rocznym stopa bezrobocia pozostała bez zmian. Warto jednak pamiętać, że na jej poziom duży wpływ miała liczba osób, które przeszły na emeryturę. W grudniu ubiegłego roku z rynku pracy odeszło o 4 tys. osób więcej niż w listopadzie i aż o 62 tys. osób więcej niż w grudniu 2023 roku. Gdyby nie ten fakt, aktualna stopa bezrobocia była na znacznie wyższym poziomie.

Bezrobocie wg Eurostatu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. w listopadzie 2024 r. wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała drugi najniższy wskaźnik bezrobocia wraz z Maltą – po Czechach (2,6 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 541 tys. w listopadzie wobec 543 tys. miesiąc wcześniej. W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 5,9 proc. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3 proc. w listopadzie 2024 r. wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

Ile zarabiają Polacy?

Według raportu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym obszarze na terytorium Polski w grudniu 2024 roku wyniosło 8821,25 zł. Jest to wzrost o 9,8 proc. w porównaniu do grudnia 2023 roku. Wspomniana wartość stanowi również wzrost o 4,0 proc. w porównaniu do danych z listopada 2024 roku.

Jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny: "Wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. nagród, w tym nagród świątecznych, jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Górnika, a także premii kwartalnych, rocznych i odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń".

