Polacy chętnie oszczędzają w PPK

W ubiegłym roku zanotowano wzrost liczby uczestników, liczby aktywnych rachunków i wzrost partycypacji. Ogółem wartość aktywów netto osiągnęła poziom 30,24 mld zł.

Zysk statystycznego uczestnika PPK od grudnia 2019 roku wyniósł 124 -156 proc. względem tego, co on sam wpłacił. W każdym miesiącu ubiegłego roku Polacy wpłacali do PPK średnio 774 mln zł. Wypłaty stanowiły z kolei kwotę 189 mln złotych.

Pracownice Plany Kapitałowe uruchomiono w 2019 roku. Początkowo objęły największe firmy, potem te mniejsze, a także podmioty z sektora państwowego

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK (pracownika) może wynosić od 2 do 4 proc. jego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaci składkę od 1,5 proc. do 4 proc. pensji. Natomiast państwo wpłaci pracownikowi na powitanie 250 zł, a potem raz w roku będzie zasilać konto kwotą 240 zł.

Jakie będą emerytury?

Zdaniem ekspertów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego za mniej więcej 25 lat wszyscy będziemy mieli emeryturę obywatelską, której wysokość nie dość, że będzie minimalna, to jeszcze taka sama dla wszystkich. Winna jest malejąca liczba osób pracujących i wpłacających składki do ZUS. W Polsce od lat rodzi się za mało dzieci, a za dużo osób długo żyje na emeryturze. Taka filozofia systemu sprawia, że prędzej, czy później będzie musiało dojść do jego załamania.

Średnia emerytura w pierwszym kwartale 2024 wynosiła w Polsce 3516,95 zł. To kwota niemal dwukrotnie większa od emerytury minimalnej (1884,61 zł). Znacząca jest też różnica między emeryturami Polek i Polaków: w 2024 roku mężczyźni otrzymują przeciętnie 4103,07 zł, a kobiety 2792,86 zł. Brutto, czyli od podanych kwot trzeba jeszcze odliczyć podatek, bo emeryci wciąż płacą w Polsce podatki.

