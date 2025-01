Wkrótce 10 mln Polaków otrzyma ważne pismo z ZUS

Do końca lutego 2025 roku wszyscy, którzy w ubiegłym roku otrzymali świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury, zasiłki otrzymają formularze deklaracji podatkowych za 2024 rok.

Kto otrzyma formularze

Osoba, która otrzyma z ZUS PIT-40A nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli po rozliczeniu konieczna będzie dopłata do kwoty podatku, zostanie ona potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku.

Z kolei wszyscy, którzy otrzymali PIT-11A lub PIT-11 mają dwie możliwości do wyboru: samodzielne złożenie zeznania do swojego urzędu skarbowego bądź poczekanie, aż urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2024 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku trzeba w terminie do 30 kwietnia samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Każdy, kto chce przeznaczyć 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego również ma taką możliwość. Jeśli chcemy, aby otrzymała je ta sama organizacja, co w roku poprzednim, nie musimy podejmować żadnych czynności. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

PIT-40A otrzymają Emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł oraz osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A zostanie wysłany do osób, które pobierały m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne oraz niektórzy emeryci i renciści.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

