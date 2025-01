KE wszczęła postępowania wobec Polski. Chodzi m.in. o dyrektywę równościową

Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego wobec Polski i 16 innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w związku z dyrektywą o równowadze płci na stanowiskach dyrektorskich w spółkach giełdowych.

Unijna dyrektywa, nazywana równościową, wprowadza prawo nakazujące, by w radach nadzorczych dużych giełdowych spółek zasiadało co najmniej 40 proc. kobiet lub do 33 proc. na wszystkich stanowiskach kierowniczych. Nowe przepisy dotyczą tych spółek, które zatrudniają od 250 pracowników wzwyż oraz mają przynajmniej 50 mln euro obrotu rocznie. Przedsiębiorstwa mają czas do końca czerwca 2026 r. na osiągnięcie wyznaczonych w dyrektywie UE celów.

Termin na wdrożenie dyrektywy o równowadze płci na stanowiskach dyrektorskich w spółkach giełdowych do prawa krajowego przez państwa członkowskie minął 28 grudnia 2024 r. Państwa miały powiadomić w związku z tym KE, w jaki sposób wdrożyły dyrektywę.

KE poinformowała, że Polska, Francja, Portugalia, Bułgaria, Dania i Irlandia wywiązały się ze swoich obowiązków jedynie częściowo. Z kolei Czechy, Estonia, Grecja, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Holandia, Austria oraz Rumunia w ogóle nie zajęły się wdrożeniem dyrektywy. Kraje mają dwa miesiące na nadrobienie braków i poinformowanie o nich Komisję Europejską.

Bezpieczeństwo promów

W piątkowym komunikacie Komisja Europejska ogłosiła również wszczęcie procedury naruszenia prawa unijnego wobec Polski, Bułgarii, Luksemburga i Holandii. Powód? Brak wdrożenia przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa promów pasażerskich.

Termin wdrożenia regulacji minął 5 grudnia 2024 r. Przepisy dotyczą zarówno nowych statków, jak i tych, które po raz pierwszy otrzymały certyfikat dopuszczający je do eksploatacji w UE. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Brukseli.

Jednolity dokument podróży

Kolejne postępowanie KE dotyczy braku wdrożenia unijnych przepisów, które ustanawiają jednolity dokument podróży w nagłych przypadkach. Kraje UE miały czas na wdrożenie dyrektywy do 9 grudnia 2024 r. Wszystkie państwa członkowskie powinny zacząć wydawać jednolity unijny dokument podróży w nagłych wypadkach od 9 grudnia 2025 r.

Do tej pory Polska i 10 innych krajów (Belgia, Niemcy, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowenia i Słowacja) nie poinformowało KE o pełnym wdrożeniu regulacji. Państwa mają teraz dwa miesiące na odpowiedź i powiadomienie KE o podjętych środkach.

Czytaj też:

Pakt migracyjny. KE: Polska nie będzie zwolniona z mechanizmu solidarnościCzytaj też:

"Bardzo ciekawe informacje z KE". Buda: Nie wypłacili ani jednego euro!