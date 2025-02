Glapiński o inflacji i stopach procentowych. "Nie ma żadnych przesłanek"

Inflacja wzrośnie do 5,3 proc. r/r w pierwszym kwartale 2025 r. z 4,8 proc. r/r kwartał wcześniej. W czwartym kwartale tego roku wyniesie ok. 4,8 proc. r/r – wynika z prognoz przedstawionych przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego.

– W 2025 r. inflacja będzie cały czas przekraczać cel inflacyjny. Według aktualnych prognoz, w pierwszym kwartale inflacja wzrośnie wskutek wyższej rocznej dynamiki cen żywności oraz podwyżki taryf w dystrybucji gazu. W drugim kwartale w kierunku niższej inflacji będzie działał efekt statystyczny bazy po ubiegłorocznej podwyżce podatku VAT [na żywność – red.]. Mimo to, inflacja pozostanie podobna, jak w pierwszym kwartale, bo nastąpi podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe. W rezultacie w pierwszej połowie roku inflacja – według aktualnych, bieżących prognoz – ma być zbliżona do 5 proc. – powiedział szef banku centralnego na konferencji prasowej.

Co ze stopami procentowymi?

W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. – Decyzja o stabilizacji stóp procentowych podyktowana jest oczywiście tym, że inflacja pozostaje stale wysoka. Choć wynika to z oddziaływania innych czynników, niezależnych od czynników NBP, to musimy prowadzić politykę pieniężną tak, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie – wyjaśnił w czwartek Adam Glapiński.

– Nie ma obecnie żadnych przesłanek dla zmiany stóp procentowych – podkreślił prezes NBP.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 5,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

Czytaj też:

Kurs euro jest najniższy od lat. "Pozytywne zjawisko dla Polski"Czytaj też:

Śliwka: Rząd Tuska ignoruje rzeczywistość, pokazując jedynie tabelki w Excelu