Czy korzystanie z DeepSeek jest bezpieczne? UODO wydał komunikat

"Biorąc pod uwagę wstępne ustalenia związane z informacjami dostarczonymi przez dostawcę w jego polityce prywatności, Prezes UODO zaleca daleko idącą ostrożność w korzystaniu z aplikacji oraz innych usług oferowanych w ramach DeepSeek. Z informacji w niej zawartych wynika m.in., że dane użytkowników mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Chinach" – czytamy w komunikacie.

twitter

UODO ostrzega przed sztuczną inteligencją z Chin

Urząd przypomina, że "Chiny nie należą do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, a zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd chiński posiada szerokie uprawnienia związane z dostępem do danych osobowych bez gwarancji ochrony przewidzianej w europejskim porządku prawnym".

UODO podkreśla, że analizuje informacje związane z modelem DeepSeek R1 i obserwuje, czy usługa oferowana przez chińskiego dostawcę spełnia wymogi przetwarzania danych obowiązujące na terenie UE. "Dla UODO istotne jest, czy aplikacja chińskich przedsiębiorstw świadczących usługę chatbota DeepSeek działa zgodnie z zasadami przetwarzania danych, czy dostawcy pilnują zakresów i celów przetwarzania oraz czy wypełniają obowiązek informacyjny względem użytkowników" – napisano.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że technologie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji w założeniu opierają się na przetwarzaniu ogromnej ilości danych, które mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z pierwotnym życzeniem użytkownika, np. do dalszego trenowania modelu lub w celach marketingowych.

"UODO pozostaje w kontakcie z pozostałymi organami nadzorczymi, będącymi członkami Europejskiej Rady Ochrony Danych, w celu badania działań DeepSeek w UE i ich wpływu na ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych. UODO wymienia się z organami nadzorczymi informacjami o podejmowanych działaniach krajowych" – zapewniono.

Czym jest DeepSeek?

DeepSeek to chatbot bazujący na technologii generatywnej sztucznej inteligencji, który w styczniu 2025 r. został wprowadzony na rynek globalny m.in. jako bezpłatna aplikacja. Głównym elementem DeepSeek jest oprogramowanie zaprojektowane do rozumienia i przetwarzania ludzkich rozmów.

Usługa świadczona jest przez zarejestrowane w Chinach firmy – Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. oraz Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co. W ciągu zaledwie dwóch pierwszych tygodni oprogramowanie pobrało 3,6 mln osób na całym świecie – podkreśla UODO.

Czytaj też:

Chiny vs USA w AI. Sankowski: Prawdopodobnie zdobyli ostatni bastion