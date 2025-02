Rezerwy walutowe NBP. Kolejny wzrost ilości złota

Ilość złota wchodzącego w skład rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego wyniosła 14,511 mln uncji na koniec stycznia br. To wzrost o 0,1 mln uncji porównaniu do poprzedniego miesiąca – podał bank centralny w piątkowym komunikacie.

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały wartość 217,105 mld euro na koniec stycznia wobec 214,194 mld euro miesiąc wcześniej.

NBP kupuje złoto. Rezerwy rosną z miesiąca na miesiąc

W styczniu br. prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy w złocie do 450 ton. Wcześniej w grudniu NBP informował, że rezerwy banku centralnego w złocie wyniosły 427,2 ton i osiągnęły wartość 152,9 mld zł na koniec października 2024 r. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł ponad 17,7 proc.

Bank centralny zamierza nabywać złoto aż do osiągnięcia 20 proc. udziału tego kruszcu w rezerwach walutowych.

Glapiński: Polska weszła do ekskluzywnego klubu

Według Glapińskiego w październiku ubiegłego roku Polska przekroczyła poziom 400 ton złota w rezerwach dewizowych i weszła do "ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw w złocie na świecie".

– Skądinąd mamy już około 200 miliardów dolarów rezerwy walutowej. Żaden z naszych partnerów handlowych i inwestorów nie może wątpić, co do naszej wiarygodności i wypłacalności, nawet kiedy wokół nas toczy się jakaś dramatyczna sytuacja – mówił szef NBP, dodając, że ma na myśli to, co "dzieje się za naszą wschodnią granicą".