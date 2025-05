Duńczycy, co z wami nie tak? Czy PiS was uratuje?

PROSTO ZYGZAKIEM | Co jest z tymi Duńczykami nie tak? No bo jak można zgodzić się na podniesienie wieku emerytalnego – zwłaszcza tak wielkie – bez wysłuchania, co miałby im do zaproponowania w tej sprawie PiS, w tym były premier Mateusz Morawiecki? A przecież miałby – totalne obniżenie! Do 60 lat dla Dunek i 65 lat dla Duńczyków – to na początek.

A zatem: jak Duńczycy mogli przystać – zwłaszcza w sytuacji, gdy kobiety i mężczyźni już teraz przechodzą tam na emeryturę po ukończeniu dopiero 67. roku życia – na zainstalowanie w swym państwie mechanizmu, który doprowadzi stopniowo do horrendalnego wywindowania wieku przechodzenia na emeryturę – na koniec tego stulecia do aż 74 lat? Tym bardziej że Duńczycy już teraz zaharowują się na śmierć. I na co im to? Przeciętny obywatel Danii pracuje bowiem aż 41,3 roku, co stawia go na trzecim miejscu wśród narodów UE, gdy przeciętny Polak – zaledwie 35,2 roku.

