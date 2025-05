Duże zmiany dla podatników? Nadciągają "ugody podatkowe"

– To jest rozwiązanie, nad którym pracujemy w Ministerstwie Finansów. Chcemy, by była możliwość porozumienia się pomiędzy podatnikiem, a urzędem skarbowym. To jest rozwiązanie, które musi być bardzo dokładnie skonsultowane ze stronami procesu. Potencjalnie [wprowadzenie w Polsce ugód podatkowych] to byłaby duża rzecz" – powiedział Domański w rozmowie z Business Insider Polska.

Domański dodał, że jest za wcześnie, by o szczegółach tego rozwiązania rozmawiać.

Na pytanie, czy "te założenia w tym roku poznamy?" szef resortu finansów odpowiedział: "Z całą pewnością".

Podczas wystąpienia na Impact'2025 Domański zapowiedział, że pojawią się w polskiej przestrzeni regulacyjnej "zupełnie nowe rozwiązania, jak chociażby ugody podatkowe".

– W kolejce czekają następne zmiany, w tym zapowiadane przeze mnie uproszczenie raportowania, czy przepisy o przedawnieniu. Będą też zupełnie nowe rozwiązania, jak chociażby ugody podatkowe wzorowane na systemach państw o silnych rynkach kapitałowych – powiedział Domański.

Wzrost PKB? Prognoza ministra finansów

Polska gospodarka przyspieszy do niemal 4 proc. w 2025 r. – ocenił minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił jednocześnie, że istotny jest horyzont długoterminowy dla perspektyw koniunktury w kraju.

– Wzrost gospodarczy musi przestać być tylko takim trochę efektem ubocznym ambitnych europejskich polityk. Ma służyć społeczeństwu, służyć gospodarce i musi być – tak jak powiedziałem – celem samym sobie. Aby tak się jednak stało, potrzebujemy własnych kompetencji technologicznych, nowoczesnego przemysłu i sprawnych mechanizmów finansowania innowacji. Potrzebujemy strategicznej niezależności. I Polska jest – moim zdaniem – doskonałym przykładem przykładem pozytywnych zmian. W zeszłym roku tempo wzrostu gospodarczego w naszym kraju sięgnęło niemal 3 proc. Byliśmy najszybciej rosnącą dużą europejską gospodarką. W tym roku jeszcze przyspieszamy. Szacujemy, że tempo wzrostu gospodarczego będzie bliższe 4 proc. – powiedział Domański na Impact'25.

