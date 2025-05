Subwencja dla PiS. Jest decyzja ministra finansów

W poniedziałek 5 maja członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mieli do wyboru dwie wersje informacji, jaką powinien otrzymać szef Ministerstwa Finansów Andrzej Domański, zobowiązany do wypłaty pierwszej części subwencji do końca kwietnia. Jak informowało RMF FM, w głosowaniu za określeniem subwencji dla PiS w pełnej wysokości 26 mln zł rocznie był remis 4 do 4, co oznaczało pat i niemożność przegłosowania informacji o tej treści. Większość 4 do 3 zdobyła za to propozycja wypłacenia partii Jarosława Kaczyńskiego subwencji pomniejszonej o 11 mln rocznie, czyli trochę ponad 15 mln zł rocznie.

Według rozgłośni pismo z taką informacją miał otrzymać od PKW minister finansów, a pierwszy przelew na konto PiS powinien wyjść z resortu w ciągu kilku dni.

Subwencja dla PiS. Minister Finansów rozpoczął wypłatę

Minister finansów Andrzej Domański rozpoczął wypłatę subwencji dla PiS – poinformowała Interia. Jak przekazał skarbnik ugrupowania Henryk Kowalczyk, partia otrzymała już pierwszą ratę.

Kowalczyk przekazał dziennikarzom Interii, że jego partia otrzymała pierwsze środki. Mowa o kwocie w wysokości 3,7 mln zł.

Sprawa ciągnie się od miesięcy

W sierpniu 2024 r. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r., wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł.

Partia Kaczyńskiego zaskarżyła decyzję PKW do Sądu Najwyższego, a w grudniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (kwestionowana przez rządzących i część prawników – red.) przychyliła się do tej skargi. Wkrótce potem PKW przyjęła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS, zaznaczając przy tym, że nie przesądza, czy IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia izby.

Na początku stycznia minister Domański zwrócił się pisemnie do PKW o wykładnię uchwały w kwestii wypłaty środków dla PiS. Kolejne takie pismo szef MF wysłał pod koniec lutego. Zdaniem Domańskiego uchwała PKW dotycząca sprawozdania komitetu wyborczego PiS z wyborów 2023 r. jest "wewnętrznie sprzeczna".

