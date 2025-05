Zajączkowska-Hernik o II turze: Na pewno nie oddam głosu na Trzaskowskiego

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura zaplanowana została na 1 czerwca. Jak wskazują najnowsze sondaże, ostateczne starcie najprawdopodobniej rozegra się pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Rafałem Trzaskowskim, i, wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, Karolem Nawrockim.

Europoseł Konfederacji nie zagłosuje w wyborach?

Ewa Zajączkowska-Hernik w programie "Graffiti" na antenie Polsat News została zapytana o to, na kogo postawi w drugiej turze wyborów.

– Ja ze swojej perspektywy powiem, że na pewno nie oddam głosu na Rafała Trzaskowskiego w II turze. To jest sprawa pewna. Nie wiem, co zrobię w II turze – czy zagłosuję na Karola Nawrockiego, czy zostanę w domu – powiedziała.

– Te ataki ze strony PiS-u w stronę Konfederacji w momencie, kiedy Sławomir Mentzen tylko i wyłącznie powiedział prawdę, że Karol Nawrocki nie musiał skłamać ws. ilości posiadanych mieszkań, też powodują, że ten stary dobry PiS wychodzi na jaw i pokazuje swoją prawdziwą twarz: że jednak po prawej stronie, według PiS, nic nie może wyrosnąć – mówiła dalej.

– Taka postawa niestety mnie, jako potencjalnego wyborcę w II turze, odrzuca – dodała.

Mieszkanie Nawrockiego. Ewa Zajączkowska-Hernik: Nikt mu nie kazał skłamać

Europoseł Konfederacji podczas rozmowy w Polsacie odpowiedziała też na zarzut Radosława Fogla z PiS, który stwierdził, że Sławomir Mentzen atakowaniem Nawrockiego wpisuje się w "orkiestrę Rafała Trzaskowskiego".

– Jesteśmy przed pierwszą turą wyborów i to jest logiczne, że każdy z kandydatów rywalizuje i konkuruje o to, by uzyskać, jak największy wynik, przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców – stwierdziła Zajączkowska-Hernik, doradzając poplecznikom Nawrockiego, przyjrzenie się własnemu środowisku.

– Mówienie o tym, że my gramy w drużynie "Trzaska" jest niepoważne, ponieważ ja przypomnę, że głosy wyborców Konfederacji mogą być znaczące w drugiej turze. Więc na miejscu PiS poszukałabym problemów po pierwsze w ich własnym środowisku, bo nikt nie kazał Karolowi Nawrockiemu skłamać ws. liczby posiadanych mieszkań – oceniła.

Czytaj też:

Nawrocki nie stawi się przed komisją. Hołownia nie odpuszczaCzytaj też:

Sprawa mieszkania Nawrockiego. Ujawniono dokument sprzed lat