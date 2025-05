Do Rzeczy S. A. na WallStreet29!

Konferencja WallStreet 29 to największe w Polsce spotkanie inwestorów indywidualnych z przedstawicielami spółek, instytucji i innych podmiotów tworzących rynek kapitałowy. Poza solidną dawką wiedzy na temat inwestowania, WallStreet dostarcza także wiele możliwości do nawiązania kontaktów prywatnych i biznesowych.

Konferencja WallStreet 29 to również bogaty program merytoryczny. Od piątku do niedzieli odbędzie się kilkadziesiąt wykładów, prezentacji i paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą czołowi eksperci polskiego rynku kapitałowego. W programie konferencji znajdą się m.in. takie tematy jak: inwestowanie w czasach wojny i politycznych zawirowań, ochrona kapitału przed inflacją, inwestowanie w spółki z GPW, inwestowanie w złoto, inwestowanie alternatywne, czy nowe trendy w inwestowaniu.

Nieodłącznym elementem konferencji WallStreet są także spotkania inwestorów z przedstawicielami spółek. Zaprezentuje się pełen przekrój polskiego rynku: od największych spółek z WIG20, przez liczne firmy z głównego rynku GPW oraz NewConnect, aż po podmioty, które dopiero zamierzają debiutować na giełdzie. Dodatkowo, na WallStreet 29 pojawią się reprezentanci domów maklerskich, firm inwestycyjnych oraz instytucji tworzących polski rynek kapitałowy, z Giełdą Papierów Wartościowych na czele.

W tym roku podczas WallStreet29 obecne będzie również Do Rzeczy S.A. Zapraszamy na nasze stoisko inwestycyjne!

Z kolei 24 maja o godz. 17:15 rozpocznie się spotkanie z redaktorem naczelnym Pawłem Lisickim i publicystą "Do Rzeczy" Rafałem Ziemkiewiczem (sala czerwona, 6. piętro).

"Do Rzeczy" na giełdzie!

Do Rzeczy S.A., za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. (DM INC S.A.), prowadzi zapisy na akcje serii „D” w ramach oferty publicznej. Proces rozpoczął się 31 marca 2025 r. o godz. 10:00 i potrwa do 30 maja 2025 r. do godz. 16:00.

Inwestorzy zainteresowani objęciem akcji serii „D” Do Rzeczy S.A. powinni posiadać aktywną umowę o świadczenie usług maklerskich z Domem Maklerskim INC S.A. Cały proces realizowany jest zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych DM INC S.A., dostępnej pod adresem: www.platforma.dminc.pl.

Warunkiem udziału jest wcześniejsze założenie i aktywacja Konta Inwestora. W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt z DM INC S.A. pod adresem e-mail: [email protected]. Szczegóły oferty publicznej oraz warunki uczestnictwa zostały przedstawione w komunikacie inwestorskim „Wolność słowa ma wartość – także giełdową! Rusza publiczna emisja Do Rzeczy S.A.”oraz w Memorandum Informacyjnym, opublikowanym na stronach: www.dorzeczy.pl/gielda | www.platforma.dminc.pl.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.