Dramat seniorów. Muszą zwrócić wielotysięczne dotacje od państwa

"Czyste powietrze" to największy program antysmogowy w Polsce, funkcjonujący od 2018 r. Właściciele domów jednorodzinnych mogą np. otrzymać środki na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynku m.in. poprzez jego docieplenie.

Niespodziewanie w listopadzie ubiegłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o czasowym wstrzymaniu programu. Zapowiedziano, że dofinansowania ponownie będzie przyznawane na wiosnę roku. Tak też się stało. Program ponownie ruszył 31 marca 2025 r. o godz. 12:00. Jego budżet wynosi 10 mld złotych.

Oszukani seniorzy

Jak donosi Wirtualna Polska, setki seniorów z Warmii i Mazur stało się ofiarami oszustów, którzy zainstalowali w ich domach wadliwe, ekologiczne piece. Co gorsza, poszkodowani wzięli dotację z programu "Czyste powietrze", którą teraz będą musieli zwrócić. W niektórych przypadkach kwota do zwrotu to prawie 70 tys. złotych.

Nieprawidłowo wykonane prace przy instalacji ekologicznych pieców oraz termomodernizacji skutkowały nakazem zwrotu dofinansowania. Wielu seniorów nie ma oszczędności, aby zwrócić otrzymane dotacje. Jednak według przepisów programu, to podmiot, który otrzymuje środki bierze pełną odpowiedzialność za każdy etap inwestycji, nawet jeśli zleca prace firmie zewnętrznej.

Jak podaje warmińsko-mazurski oddział NFOŚiGW, do tej pory podpisano 600 decyzji o zwrocie dotacji na łączną kwotę 3 mln zł.

"Czyste powietrze"

Dotacja jest przeznaczona dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 r. Pieniądze można przeznaczyć na wymianę pozaklasowego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła lub na termomodernizację, w tym: ocieplenie przegród, stolarkę okienną i drzwiową, bramy garażowe, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Przed rozpoczęciem inwestycji należy wykonać obowiązkowy audyt energetyczny wraz z dokumentem potwierdzającym audyt, a po jej zakończeniu – świadectwo charakterystyki energetycznej. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w całości lub w maksymalnie trzech częściach.

