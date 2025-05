Zła wiadomość dla gospodarki. Spadł wskaźnik klimatu koniunktury

"W maju br. wskaźniki (zarówno wyrównane, jak i niewyrównane sezonowo) w większości sektorów wskazują na stabilizację koniunktury w gospodarce. W porównaniu z poprzednim miesiącem największa poprawa koniunktury wystąpiła w handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii. W większości badanych obszarów sygnalizowana jest poprawa lub brak zmian zarówno składowych 'diagnostycznych', jak i 'prognostycznych'" – czytamy w komunikacie.

Zróżnicowana ocena koniunktury

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 22,6) oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, ale wartość wskaźnika kształtuje się poniżej średniej długookresowej (plus 25,4). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 6,4), a wartość wskaźnika jest poniżej średniej długookresowej (plus 0,7) – podał też Urząd.

W budownictwie w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,6 (w kwietniu minus 4).

W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,2 (plus 0,9 przed miesiącem).

W handlu detalicznym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,2 (minus 2 w kwietniu).

Ten wskaźnik kształtuje się na minusie

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem plus 0,3).

W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w maju na poziomie plus 13,5 (w kwietniu plus 11,4).

W informacji i komunikacji w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,7 (przed miesiącem plus 9,5).

W finansach i ubezpieczeniach w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,6 (przed miesiącem plus 25,1).

