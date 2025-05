Tyle Polacy zapłacą za paliwo. Nowa prognoza

Po raz pierwszy od roku ceny benzyny Pb95 na stacjach osiągnęły poziom wyższy od cen diesla. I chociaż średnio różnica wynosi jedynie 2 gr/l na korzyść diesla, to na dużej części stacji olej napędowy jest tańszy od Pb95 o 10 gr/l. To sytuacja, która tradycyjnie występuje o tej porze niemal co rok – podkreślają eksperci.

Tyle wyniosły średnie ceny

Na dzień 22 maja br. średnie ceny detaliczne wyniosły odpowiednio dla benzyny bezołowiowej 95 – 5,77 zł/l, bezołowiowej 98 – 6,51 zł/l, oleju napędowego – 5,75 zł/l i autogazu – 2,91 zł/l. Dla diesla i autogazu dalej notowaliśmy obniżki cen średnio o 2-3 gr/l, natomiast w przypadku benzyny mówimy już o lekkich podwyżkach, średnio do 3 groszy na litrze.

Mniejsza dynamika zmian cen na rynku hurtowym sprzyja większej stabilizacji cen na rynku detalicznym, a zatem jeśli nie dojdzie do gwałtownych spadków lub wzrostów prawdopodobieństwo większych zmian cen paliw na stacjach pozostaje niewielkie.

W okresie od 26 do 30 maja spodziewamy się średnich cen na poziomie odpowiednio: dla benzyny Pb95 5,75-5,79 zł/l, Pb98 6,5-6,55 zł/l, oleju napędowego 5,73-5,77- zł/l i autogazu 2,88-2,92 zł/l.

Ceny ropy naftowej

Cena ropy Brent od rana pozostaje stabilna, na poziomie poniżej 65 USD/bbl i jest jednocześnie o około 1 USD/bbl niższa wobec zamknięcia z piątku ubiegłego tygodnia.

W centrum uwagi znajdują się w dalszym ciągu kwestie związane z rozmowami o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Ich efekty będą miały wpływ na przyszłe dostawy irańskiej ropy. Piąta runda rozmów odbędzie się w Rzymie w piątek.

Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że OPEC+ ponownie omawia znaczący wzrost produkcji o 411 000 baryłek dziennie. Jeśli zostanie wdrożony, będzie to trzeci z rzędu miesięczny wzrost produkcji. Spotkanie sojuszu zaplanowano na 1 czerwca, a wszelkie kolejne podwyżki produkcji weszłyby w życie 1 lipca. Taka polityka coraz bardziej świadczy o działaniach OPEC+ zmierzających do utrzymania udziału w rynku, a nie obrony ceny.

