Nie Węgry i nie Słowacja. Dwa kraje UE zablokowały nowe sankcje wobec Rosji

Unia Europejska chce zastąpić limity cenowe na rosyjską ropę zakazem usług niezbędnych do transportu paliwa. Rozwiązanie miałoby zostać zawarte w 20. pakiecie sankcji wobec Rosji. Sprzeciw wobec tej propozycji wyraziły jednak Grecja i Malta, które uważają, że taka zmiana może wpłynąć na europejski przemysł stoczniowy i ceny energii. Oba państwa domagają się również wyjaśnień w sprawie propozycji nałożenia sankcji na porty za przeładunek rosyjskiej ropy.

Jak wskazuje Bloomberg, firmy z Grecji i Malty, według źródeł jawnych, od dawna transportują rosyjską ropę do UE. Te same kraje zablokowały obniżenie pułapu cen rosyjskich surowców.

Komisja Europejska chce, aby 20. pakiet sankcji został przyjęty do końca lutego. Aby tak się stało potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich.

20. pakiet sankcji na Rosję

W ramach kolejnego pakietu sankcji spodziewane jest mocne uderzenie w rosyjską flotę cieni i sektor energetyczny. RMF FM wskazuje, że celem jest zastąpienie dotychczasowego limitu na transport rosyjskiej ropy zakazem usług morskich. Z takim postulatem wystąpiły Polska, a także kraje skandynawskie i bałtyckie.

Zakaz sprawi, że transport rosyjskiej ropy przez europejskie statki będzie całkowicie zabroniony. Z kolei maszyny spoza UE nie będą mogły korzystać ze wspólnotowych usług.

Chodzi m.in. o ubezpieczenia. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmarginalizowałoby pozycję takich jednostek.

W ramach obostrzeń KE chce dodać do listy sankcyjnej kolejne 43 statki z tzw. floty cieni.

Sankcje Zachodu wpłynęły na dochody Rosji ze sprzedaży ropy naftowej i gazu, które stanowią około jednej czwartej rosyjskiego budżetu. W styczniu 2026 roku dochody z ropy naftowej i gazu spadły o 50 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 roku.

