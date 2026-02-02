Uderzenie w Rosję. Ujawniono plan Brukseli

Jak podaje radio RMF FM, po zaprezentowaniu propozycji Brukseli zaczną się negocjacje z przedstawicielami państw. Unia Europejska chce bowiem przyjąć 20. pakiet sankcji do 24 lutego, gdy mija 4. rocznica pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Sankcje muszą być przyjęte jednomyślnie.

Co oznaczają kolejne sankcje dla Rosji?

Spodziewane jest mocne uderzenie w rosyjską flotę cieni i sektor energetyczny. RMF FM wskazuje, że celem jest zastąpienie dotychczasowego limitu na transport rosyjskiej ropy zakazem usług morskich. Z takim postulatem wystąpiły Polska, a także kraje skandynawskie i bałtyckie.

Zakaz sprawi, że transport rosyjskiej ropy przez europejskie statki będzie całkowicie zabroniony. Z kolei maszyny spoza UE nie będą mogły korzystać ze wspólnotowych usług.

Chodzi m.in. o ubezpieczenia. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmarginalizowałoby pozycję takich jednostek.

Omijali sankcje. Siatka przestępców rozbita

W poniedziałek niemiecka Prokuratura Federalna aresztowała pięciu mężczyzn podejrzewanych o handel bronią z Rosją. Mieli przy tym łamać sankcje.

Śledczy są przekonani, że grupa z premedytacją organizowała wysyłkę towarów do Rosji, z przeznaczeniem dla sektora zbrojeniowego, łamiąc przy tym obowiązujące sankcje.

Śledczy szacują, że oskarżeni zorganizowali około 16 tysięcy transportów do Rosji. Wartość zakazanych transakcji ma wynosić co najmniej 30 milionów euro.

Zatrzymań dokonano w Lubece oraz w rejonie Lauenburga. Wśród aresztowanych są: Niemiec pochodzenia ukraińskiego Artem I., obywatele Niemiec Boris M. i Eugen R., a także posiadający podwójne obywatelstwo niemiecko-rosyjskie Nikita S. i Daniel A. Sprawa nie zamyka się jednak na tej piątce – śledczy prowadzą równoległe czynności wobec kolejnych pięciu osób, które pozostają na wolności, przeszukując m.in. należące do nich nieruchomości.

