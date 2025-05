Obniżka stóp procentowych? To czeka banki

"Polska prawdopodobnie nie doświadczy tak istotnego spadku marż, jak inne kraje, ale nadal będzie to spadek. Najprawdopodobniej nastąpi wzrost kosztów operacyjnych z powodu napiętej sytuacji na rynku pracy" – powiedziała Lozmann podczas spotkania z dziennikarzami.

"Naprawdę przyzwoity poziom rentowności"

"Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że powolny spadek rentowności do wciąż bardzo dobrego 15 proc. zwrotu z kapitału własnego jest czymś, co Polska może utrzymać w średnim okresie. Wspomnę tutaj, że same banki celują w znacznie wyższe ubezpieczenia, co naszym zdaniem nie jest prawdopodobne" – zaznaczyła director & lead analyst w Financial Services S&P Global Ratings.

Dyrektor podkreśliła, że nawet 15 proc. byłoby "naprawdę przyzwoitym poziomem rentowności" w porównaniu z innymi krajami. Taki poziom pozwala na utrzymywanie bufora na okresy spowolnienia, gdy koszty ryzyka rosną, oraz bufora do inwestowania w nowe technologie.

"Nasz bazowy scenariusz zakłada istotny spadek kosztów prawnych. Obciążenia finansowe będą więc nadal występować, ale uważamy, że ich skala będzie bardzo łatwa do opanowania. Zrównoważy to jednak inne presje na sektor bankowy, takie jak spadek stóp procentowych, który prowadzi do spadku marż. Chociaż spodziewamy się, że spadek marż będzie ograniczony w Polsce ze względu na ostrożne zachowanie banków i bardzo bezpieczną pozycję finansowania" – podkreśliła Lozmann.

Utrzymanie podatku bankowego

Agencja zakłada utrzymanie podatku bankowego, który traktuje jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jak zaznaczyła dyrektor, ze względu na presję fiskalną, rząd "raczej nie przegapi szansy" na ściągnięcie tych środków.

Jak podała wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec marca br. wyniósł 15,68 proc. (wobec 15,57 proc. miesiąc wcześniej i 12,31 proc. rok wcześniej).

