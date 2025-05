Deregulacja w energetyce. Rząd przyjął projekt

Zaproponowane przepisy oznaczają mniej biurokracji, tańsze inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i prostsze rachunki za prąd, podkreślono.

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki, przedłożony przez minister klimatu i środowiska. Projekt realizuje działania deregulacyjne rządu. Nowe rozwiązania ułatwią życie odbiorcom energii, małym przedsiębiorcom i inwestorom. Zaproponowane przepisy oznaczają mniej biurokracji, tańsze inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i prostsze rachunki za prąd. Projekt przewiduje także zwiększenie udziału zielonej energii w polskiej gospodarce" – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania

Wymieniono również kluczowe rozwiązania projektu.

– Nowe przepisy przewidują prostsze rachunki za prąd.

– Rachunki za energię elektryczną będą czytelniejsze i bardziej zrozumiałe.

– Podsumowanie rachunku będzie zawierało łączną kwotę do zapłaty oraz wskazanie, jaka jej część to koszt samej zużytej energii elektrycznej, a jaka to koszt jej dostarczenia.

– Upowszechniona zostanie elektroniczna komunikacja z przedsiębiorstwami energetycznymi.

– Korespondencja między klientami, firmami energetycznymi i urzędami będzie prowadzona w formie elektronicznej.

– Klienci będą mogli wybrać papierową formę komunikacji, jeśli wyrażą taką wolę – rozwiązanie to będzie chroniło osoby, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z elektronicznych form komunikacji.

– Przejście na komunikację elektroniczną zostanie dokonane, jeśli klient zwróci się o to do sprzedawcy.

– Lepiej wykorzystywana będzie istniejąca infrastruktura sieci elektroenergetycznej przez rozszerzenie formuły cable-poolingu (sposób na efektywne dzielenie i wykorzystywanie istniejącej infrastruktury), co pozwoli na przyłączenie nowych źródeł energii oraz magazynów energii.

– Rozwiązanie usprawni transformację energetyczną i rozwój OZE w Polsce.

– Nowe przepisy ułatwią budowę odnawialnych źródeł energii.

– Dotychczas każdy, kto chciał wytwarzać energię z odnawialnych źródeł (np. z paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych czy biogazowni) o mocy powyżej 1 MW, musiał uzyskać koncesję od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

– Po zmianie, próg ten zostanie podniesiony do 5 MW.

– Oznacza to, że instalacje do 5 MW (włącznie) nie będą już wymagały koncesji – wystarczy wpis do rejestru.

– Rozwiązanie będzie znacznym ułatwieniem dla małych i średnich firm oraz rolników, którzy inwestują w zieloną energię.

– Fotowoltaika "na zgłoszenie – do 500 kW.

– Instalacje fotowoltaiczne na własne potrzeby do 500 kW nie będą wymagały pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie.

– Rozwiązanie pozwoli szybciej inwestować w energię odnawialną, pozyskiwaną ze słońca.

– Ułatwienie nie będzie dotyczyć terenów objętych ochroną przyrodniczą, aby chronić środowisko i ekosystemy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

