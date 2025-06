Wkrótce wyższe rachunki za prąd? Hennig-Kloska: Z tą opłatą jest różnie

Czy od 1 lipca będziemy płacili wyższe rachunki za prąd, nawet o 70 złotych, ponieważ wraca opłata mocowa? – zapytano o to w Radiu Zet minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.

– Opłata mocowa, jest z nią różnie. Dla małych gospodarstw to będą 2 złote. Zależy od tego, jak duża jest rodzina i ile zużywamy prądu. Czekamy na liczenie nowych taryf, na koniec lipca spółki energetyczne złożą wnioski taryfowe – mówiła polityk Polski 2050. – Ja wnioskowałam, żeby osłony były na cały rok. Budżet był określony tak, jak był określony – dodaje minister klimatu i środowiska.

– Jeśli ceny zaproponowane przez spółki nie zejdą do poziomu ustawowego, a prawdopodobnie spodziewam się, że nie, to będę proponowała rządowi przedłużenie osłon energetycznych, tarczy, która daje osłony energetyczne – wskazała. Minister podkreśla, że będzie to sfinansowane "z oszczędności, które ma za 3 kwartały w programie".

Będzie taniej? "Złożone pytanie"

Paulina Hennig-Kloska pytana o to, czy rząd wraz z nowym prezydentem obniżą rachunki za prąd stwierdziła, że "zależy i to bardzo złożone pytanie".

Szefowa MKiŚ odniosła się też do przyszłej współpracy z Karolem Nawrockim. – Czas pokaże. Jeśli będzie prezydentem obstrukcji, to obywatele wystawią mu ostatecznie rachunek. Dobre ustawy nie mogą mieć politycznej konotacji. Jeśli ja proceduję ustawę o odpadach, która ma dać samorządom pieniądze na sprzątnięcie odpadów w całej Polsce, to oczekuję, że prezydent będzie takie ustawy podpisywał – mówiła w Radiu Zet. Minister Hennig-Kloska podaje kolejny przykład: – Jeśli proceduję ustawę wprowadzającą fundusz wsparcia energetyki, który daje 70 mld na zmianę miksu energetycznego, proces transformacji, wsparcie rodzin, spółek, podmiotów gospodarczych, to oczekuję wsparcia Pałacu Prezydenckiego.

