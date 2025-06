Rynek medialny w Polsce. Lisicki i Ziemkiewicz komentują!

Zarząd spółki podjął decyzję o wydłużeniu czasu zapisu w ofercie publicznej akcji Do Rzeczy S.A., wydawcy tygodnika „Do Rzeczy” oraz portalu dorzeczy.pl. Decyzja o wydłużeniu możliwości zapisu wynika ze wzrostu zainteresowania zapisem pod koniec emisji, który nałożył się na gorący okres finału kampanii prezydenckiej – emocjonujący naszych Czytelników. Nowy – ostateczny – termin zakończenia zapisów to 13 czerwca 2025 r. o godz. 16:00. Zapisy przyjmowane są online za pośrednictwem platformy DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl. Cena emisyjna jednej akcji to 55 zł. Wszystkie informacje o spółce, czynnikach ryzyka i zasadach dystrybucji dostępne są w opublikowanym Memorandum Informacyjnym spółki.

Lisicki i Ziemkiewicz na konferencji WallStreet29

W Karpaczu odbyła się konferencja WallStreet29, czyli największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce. Podczas konferencji odbył się panel z udziałem Pawła Lisickiego, red. naczelnego "Do Rzeczy" oraz Rafała Ziemkiewicza, publicysty "Do Rzeczy", w którym opowiadali oni o planach Do Rzeczy S.A.

– Mamy realne plany inwestycyjne. Jeśli ktoś myśli o wolności, to nie my jesteśmy tymi, którzy sądzą, że nasza wolność mogłaby zostać ograniczona. Tygodnik "Do Rzeczy" od momentu, kiedy powstał, a więc od 2013 roku, był jednym z najważniejszych głosów polskiej debaty politycznej i publicznej. Reprezentujemy od początku te same poglądy od początku – polską tożsamość narodową, poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami i bardzo mocne przywiązanie do wolności słowa, jak i inwestowania. Żeby można było się bogacić i prawa tych ludzi, którzy to robią, były bronione. Wystarczy przypomnieć nasz sprzeciw dla "Piątki dla zwierząt", co spowodowało silny konflikt z ówczesną ekipą rządzącą, a więc PiS. Podobnie było w przypadku obostrzeń covidowych, z których wiele było nierozsądnych. Zachowujemy ciągłość poglądów. "Do Rzeczy" to więcej niż tygodnik. Z biznesowego punktu widzenia przyszłość należy do mediów konserwatywno-liberalnych – wskazywał Paweł Lisicki.

– Trzeba zmierzyć się z pewnym mitem, który jest wciąż upowszechniany, a w który radzę nie wierzyć. W dyskursie mediów wysokonakładowych media dzielą się na media i media prawicowe, przy czym te ostatnie miały sobie nie radzić i generalnie mają być gorsze. Jeśli ktokolwiek przyjrzy się rynkowi mediów w świecie zachodnim, to zauważy, że nie ma mediów innych, niż jakoś zorientowane. Tak zresztą było zawsze, tylko media liberalno-lewicowe wytwarzały przekonanie, że są bezstronne. Jedyne media, które mogą powiedzieć, że są politycznie bezstronne to prąd, gaz i woda bieżące. Wszystkie inne media przedstawiają rzeczywistość z jakiegoś punktu widzenia. Media adresowane do nikogo nie mają racji bytu – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Zapis rozmowy Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.