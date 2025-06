Nowe świadczenie dla wybranych. Niektórzy będą zawiedzeni

W połowie maja ZUS informował, że do wpłynęło około 761 tys.wniosków o rentę wdowią, z czego aż 89 proc. zostało złożonych przez kobiety. Nowe przepisy umożliwiają seniorom, którzy stracili małżonka, wybrać korzystniejszą dla siebie opcję: otrzymanie 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. świadczenia po zmarłym lub odwrotnie – 100 proc. świadczenia po zmarłym i 15 proc. swojej emerytury.

Zgodnie z ustawą renta wdowia przysługiwać będzie wdowie i wdowcowi, któremu przysługuje prawo do:

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnego świadczenia emerytalno-rentowego – tj. emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Trzeba też spełnić następujące warunki: mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 65 lat (w przypadku mężczyzn), do dnia śmierci małżonka/małżonki pozostawała/pozostawał z nim/z nią we wspólności małżeńskiej; nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli przed ukończeniem 55 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Te osoby bez prawa do renty wdowiej

Renty wdowiej nie otrzymają co do zasady (bo z zastrzeżeniem omówionego dalej wyjątku) osoby, których współmałżonkowie zmarli przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego. Dodatkowo jeżeli zmarły mąż, przed śmiercią, porzucił żonę dla innej kobiety (lub odpowiednio – zmarła żona, przed śmiercią, porzuciła męża dla innego mężczyzny), świadczenie nie będzie wypłaca.

Pieniędzy nie otrzymają m.in. osoby, które owdowiały w młodym wieku (nawet jeżeli zostały same z dzieckiem).

