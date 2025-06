Spada cena popularnego warzywa. Najlepszy moment na zakup

Sytuacja uległa znaczącej zmianie. Jeszcze w połowie kwietnia kilogram fasolki kosztował w hurcie nawet 60 zł. Taka cena była efektem ograniczonej podaży i wczesnego rozpoczęcia sezonu. Uwarunkowania rynkowe uległy jednak zdecydowanemu przeobrażeniu.

Ile zapłacimy za fasolkę szparagową?

Jak podaje Polsat News, na rynkach hurtowych, takich jak choćby Bronisze pod Warszawą, za fasolkę szparagową zapłacimy od 14 do 22 zł za kilogram. Takie stawki oznaczają 60-procentowy spadek wobec pierwszych tygodni sprzedaży.

Spadek cen fasolki szparagowej jest widoczny nie tylko na rynku hurtowym. W zeszłym tygodniu w dużych sieciach handlowych przedstawiono oferty promocji. W Biedronce i Lidlu można było kupić to warzywo już za 29,99 zł, czyli o 20 zł mniej niż jeszcze kilka tygodni wcześniej. Znaczącą obniżkę ceny fasolki odnotowano również w sklepach Dino, gdzie cena spadła do 39,99 zł.

Chociaż – jak podaje polsatnews.pl – wciąż są miejsca, szczególnie w centrach dużych miast, gdzie za fasolkę szparagową trzeba zapłacić od 50 do 60 zł, to trend jest jednak jednoznaczny – ceny idą gwałtownie w dół. Różnice są natomiast wynikiem kosztu transportu i lokalnych marż.

Na spadek ceny fasolki miały wpływ warunki pogodowe. „Ciepły maj i pierwsze dni czerwca sprzyjały dojrzewaniu roślin, a to zwiększyło dostępność towaru. Gdy fasolki na rynku jest więcej, sprzedawcy muszą ją szybciej zbywać, by uniknąć strat – to naturalna presja, która przekłada się na przeceny” – czytamy na portalu polsatnews.pl.

Wzrost cen w sklepach

Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 6,7 proc. r/r w marcu 2025 r. – wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio o: 5,8 proc. i 5,9 proc. r/r.

"Dynamika wzrostu cen znowu przyspiesza. W marcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 6,7 proc. r/r. Na 17 obserwowanych kategorii jedna była na minusie, a reszta – na plusie. W lutym wszystko ogółem podrożało o 5,8 proc. r/r. Dwa segmenty poszły w dół, a pozostałe – w górę" – czytamy w komunikacie.

Wówczas w Top5 podwyżek znalazły się dokładnie te same grupy towarów co poprzednio, w dodatku w identycznej kolejności. Najbardziej wzrosły ceny artykułów tłuszczowych – o 16,6 proc. r/r. Za nimi znalazły się owoce ze wzrostem na poziomie 13,6 proc. r/r, napoje bezalkoholowe – 12,9 proc., słodycze i desery – 11,3 proc., a także nabiał – 10,9 proc., Z kolei artykuły sypkie potaniały o 1,2 proc. r/r/, wyliczono w materiale.

