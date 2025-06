Polska spłaca odsetki od ukraińskiej pożyczki. Morawiecki tłumaczy swoją decyzję

We wtorek w Radiu Zet Morawiecki został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, dlaczego podjął decyzję o spłacie przez Polskę odsetek od ukraińskiej pożyczki.

– Czy pan na poważnie pyta? Początek wojny to była sytuacja zupełnie nieporównywalna z tym, co mamy dzisiaj. Nie jest to żadna ukraińska pożyczka tylko pomoc, którą cała Unia Europejska kierowała w stosunku do Ukrainy – tłumaczył polityk PiS.

Jak dodał, "możemy powiedzieć, że w 2022 r. trzeba było zostawić Ukrainę i żadnej pomocy do niej nie kierować, ale wtedy mielibyśmy ruskie wojska na granicy z Polską".

Odsetki od ukraińskiej pożyczki. Morawiecki: Nie żałuję, nie było żadnej specjalnej decyzji

Zapytany, czy nie żałuje swojej decyzji, były premier odparł: – Nie było żadnej specjalnej decyzji. Po prostu Unia Europejska i wszystkie państwa UE spłacają część, która przypadała na każde państwo członkowskie. To jest tak, jakby powiedzieć, czy nie żałuję, że wspieraliśmy Ukrainę, aby ona nie padła pod ciosami rosyjskiej armii. Nie, nie żałuję.

Dopytywany o zarzuty kierowane pod jego adresem przez polityków Konfederacji o to, że Polska nie jest tak bogatym krajem, żeby spłacać pożyczki zaciągnięte przez Kijów, Morawiecki oświadczył, że "wszystko jest kwestią przedstawienia kontekstu". – Kontekst jest taki, że wszystkie kraje UE odpowiadają za część pomocy, której również Unia Europejska udzielała Ukrainie – powiedział.

Zapytany wprost, czy politycy Konfederacji nie wiedzą, o czym mówią, polityk PiS stwierdził, że "być może ktoś się nie zapoznał z kontekstem".

Ile dotychczas zapłaciła Polska?

Wcześniej Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posła Konfederacji Grzegorza Płaczka poinformowało, że w 2024 r. Polska zapłaciła swoją część zobowiązania w wysokości 102 010 468 zł. Druga transza w wysokości ponad 5 mln euro miała zostać opłacona do 17 kwietnia. Z odpowiedzi MF wynika, że Polska będzie spłacać odsetki do końca 2027 r.

