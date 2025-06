Płaczek: Potrzeba pełnej informacji o zakresie pomocy dla Ukrainy

W rozmowie z Magdaleną Uchaniuk na antenie Radia Wnet Płaczek skomentował działanie polskich władz w zakresie finansowania Ukrainy przez Polaków. Wcześniej poseł Konfederacji przekazał odpowiedź resortu finansów na swoją interpelację w sprawie pomocy finansowej dla naszych sąsiadów. Okazało się, że polscy podatnicy spłacają odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Płaczek: Potrzebne informacje o całości wsparcia

Płaczek podkreślił, że nie neguje wpływów podatkowych, jakie wnoszą do polskiego budżetu pracujący u nas obywatele Ukrainy, natomiast rząd "robi, co może", aby nie podawać pełnej informacji o całościowym wsparciu finansowym udzielanym Ukrainie i Ukraińcom z podatków Polaków. – Rozumiemy, że Ukraina nie może zostać sama w tej bardzo trudnej sytuacji [...] Ale konia z rzędem temu, kto jest w stanie powiedzieć, jak daleko idącej pomoc udzielamy – co by nie mówić – obcemu państwu – powiedział, zaznaczając, że brak jest informacji zakresie o pomocy we wszystkich obszarach, m.in. socjalnym, edukacyjnym, zdrowotnym czy militarnym.

Będzie kolejna interpelacja

Poseł zwrócił uwagę, że Polska nie znajduje się w dobrej kondycji budżetowej, zważywszy na ogromny dług publiczny i astronomiczny deficyt budżetowy za rok 2025.

Poseł poinformował, że skieruje do Ministerstwa Finansów kolejną interpelację, w której zapyta, kto konkretnie podjął decyzję o spłacie odsetek od ukraińskiej pożyczki przez Polskę, i kiedy została ona podjęta. Na razie nie jest bowiem wiadome, czy decyzja zapadła za czasu obecnej koalicji, czy jeszcze za rządów PiS.

Pożyczka Ukrainy. Polska spłaciła pierwszą transzę odsetek – 102 miliony zł

"Nie chcę antagonizować, ale to jednak jest nienormalne! Podczas, gdy deficyt budżetowy na 2025 r. wyniesie w Polsce 289 miliardów złotych, Ministerstwo Finansów potwierdza – w odpowiedzi na moją interwencję poselską – że Polska wzięła na siebie spłatę odsetek za pożyczkę Ukrainy z Komisją Europejską!" – czytamy we wpisie opublikowanym przez parlamentarzystę na Facebooku, do którego załączony został dokument z MF.

"Pierwsza transza już za nami. Tylko w 2024 r. – zgodnie z prośbą strony ukraińskiej i umową spłaty odsetek – Polska dokonała wpłaty PIERWSZEJ CZĘŚCI ZOBOWIĄZANIA w wysokości… 102 010 468 PLN !!! Odsetki i kolejne wpłaty będą regulowane przez Polskę… do końca 2027 roku" – zwraca uwagę Płaczek.

