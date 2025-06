Wolny piątek po Bożym Ciele? ZUS ostrzega, aby nie kombinować z chorobowym

Przypadające już jutro, 19 czerwca, Boże Ciało, to dla wielu Polaków okazja do przedłużenia sobie weekendu. Jak przekazuje Polsat News, powołując się na dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, coraz więcej osób decyduje się w tym czasie na jednodniowe zwolnienia lekarskie. ZUS ma przyglądać się takim praktykom coraz uważniej. Instytucja zapowiada, że zwolnienia lekarskie wystawiane tuż po długim weekendzie, będą podlegały szczególnej kontroli.

Podejrzane zwolnienia pod lupą

ZUS od lat obserwuje wzrost liczby krótkoterminowych L4 w okresach świątecznych i okołourlopowych. Najczęściej dotyczą one jednego dnia i przypadają na piątki lub poniedziałki. Taki schemat może, według urzędników, wskazywać na próbę obejścia przepisów, szczególnie jeśli zwolnienia są regularne i wystawiane przez różnych lekarzy. Systemy informatyczne ZUS-u są zaprogramowane, by wychwytywać te powtarzające się wzorce i kierować je do kontroli.

Jak wygląda kontrola?

Kontrole ZUS odbywają się zarówno w miejscu zamieszkania chorego, jak i pod adresem wskazanym w zaświadczeniu lekarskim. Inspektorzy mogą zjawić się bez zapowiedzi, sprawdzając, czy osoba na zwolnieniu rzeczywiście przebywa w domu i przestrzega zaleceń lekarskich.

W przypadku nieprawidłowości, np. jeśli ubezpieczony zamiast odpoczywać, wykonuje remont lub wyjeżdża na wakacje, ZUS może zażądać zwrotu zasiłku chorobowego. Dodatkowo pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracownika.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń

Jak wynika z danych opublikowanych przez ZUS, w I kwartale 2025 roku aż 8,06 proc. skontrolowanych zwolnień lekarskich zostało uznanych za nieprawidłowe. Oznacza to, że niemal co dwunaste L4 budziło wątpliwości i skutkowało konsekwencjami finansowymi. W 2024 roku na zwolnieniu lekarskim przynajmniej raz przebywało 7,7 miliona osób, z czego 7,1 miliona to ubezpieczeni w ZUS.

Łączna liczba dni absencji w 2024 roku wyniosła ponad 290 milionów, co oznacza wzrost o 2,8 miliona w porównaniu z rokiem 2023. Coraz częściej wystawiano krótkoterminowe zwolnienia – aż 9,5 miliona miało długość do 5 dni, z czego 1,7 miliona stanowiły jednodniowe L4.

