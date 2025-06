Jurij i Witalij. Ukraińskie imiona na butelkach popularnego napoju

Od dłuższego czasu coca-cola oferuje w sprzedaży butelki "personalizowane". Na opakowaniu nadrukowano różne imiona, co ma zachęcić klientów do poszukiwania etykiet z wybranym imieniem – swoim lub bliskiej osoby.

"Co ciekawe, oprócz popularnych w Polsce imion takich jak Przemysław, Marta, Agnieszka, można dojrzeć też imiona ukraińskie, takie jak Witalij, Jurij, Nina. Sytuacja ta oburzyła naszego czytelnika, który to nadesłał do redakcji zdjęcie i wyraził swoje zdziwienie wyborem imion na polski rynek. Zapytaliśmy o to producenta popularnego napoju" – opisuje "Super Express".

Coca-cola szuka najpopularniejszych imion

"Proces wyboru imion do kampanii 'Share a Coke' był wieloetapowy i zaprojektowany tak, aby był zarówno kompleksowy, jak i zgodny z trendami kulturowymi każdego rynku" – przekazało w komunikacie biuro prasowe The Coca-Cola Company Polska. "Rozpoczęliśmy od analizy oficjalnych rejestrów imion oraz danych demograficznych, w tym własnych danych konsumenckich Coca-Cola, aby zidentyfikować najpopularniejsze imiona w każdym z krajów uczestniczących w kampanii. Dane te pomogły nam zrozumieć aktualne trendy w nadawaniu imion oraz uwzględnić reprezentację różnych grup demograficznych" – dodano.

Firma poinformowała "SE", że wykorzystuje też sztuczną inteligencję i narzędzia do monitoringu Internetu, aby wychwycić pojawiające się trendy, zdrobnienia i slangi. Wszystko po to, aby kampania trafiła "do pokolenia Z oraz zróżnicowanych społeczności".

"Na końcu, wszystkie imiona przeszły rygorystyczny proces weryfikacji z udziałem lokalnych zespołów, którego celem było stworzenie bardziej inkluzywnej kampanii. Proces ten pozwolił nam stworzyć bardziej różnorodny i reprezentatywny zestaw imion" – stwierdzają przedstawiciele The Coca-Cola Company Polska.

