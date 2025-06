Będą zmiany w podatku Belki. Decyzja "w najbliższych dniach"

– Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, to finalizujemy prace w Ministerstwie Finansów – poinformował Domański w poniedziałek (30 czerwca) podczas konferencji prasowej.

Jak tłumaczył, "zależy nam, aby to była propozycja uwzględniająca inne rozwiązania, które funkcjonują w tej chwili w Unii Europejskiej i aby była przede wszystkim nakierowana na tworzenie mechanizmów dla wzrostu gospodarczego – do tego, by inwestycji w Polsce było po prostu wyraźnie więcej".

– I myślę, że tutaj już w najbliższych dniach można spodziewać się komunikatu ze strony Ministerstwa Finansów – stwierdził szef MF.

Pod koniec listopada ub.r. Domański mówił, że ma nadzieję, iż zmiany w tzw. podatku Belki zostaną wprowadzone w 2026 roku. Podkreślał wówczas, że całkowitej likwidacji podatku od zysków kapitałowych nie będzie.

Podatek Belki. Ministerstwo Finansów przedstawi propozycję zmian

Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów.

Początkowo stawka podatku wynosiła 20 proc. i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19 proc.

W maju ub.r. minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że przygotowywana przez rząd obniżka podatku Belki zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 r.

W sierpniu ub.r. Konfederacja wniosła do Sejmu projekt ustawy dotyczący częściowej likwidacji podatku Belki od 2025 r. Propozycja sprowadza się do zwolnienia dochodów z obligacji Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i wkładów oszczędnościowych do łącznej wysokości 100 tys. zł.

