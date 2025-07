Promocja na paliwo. Decyzja już zapadła

Rabaty wyniosą od 30 do 40 groszy na litrze. Wprowadzona zostanie także promocyjna cena ładowania samochodu elektrycznego za 1,79 zł za kWh w lipcu, podała spółka. Promocja obowiązuje w lipcu i sierpniu.

Ile wyniesie podstawowy rabat?

"Uruchamiamy letnią promocję i oferujemy ładowanie samochodów elektrycznych w atrakcyjnej cenie 1,79 zł za kWh na wszystkich stacjach Moya energia, ponieważ chcemy, aby elektromobilność była dostępna i wygodna dla każdego kierowcy – szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy wielu z nas podróżuje po Polsce" – powiedział członek zarządu Anwimu odpowiedzialny za obszar elektromobilności Paweł Grzywaczewski, cytowany w komunikacie.

Podstawowy rabat wynosi 30 groszy na litrze paliw PB95, PB98, ON i ON Moya Power. Rabat można zwiększyć do 40 groszy na litrze, jeśli przy tankowaniu zostanie dokupiony produkt z oferty bistro w Caffe Moya lub płyn do spryskiwaczy. W przypadku LPG rabat w wysokości 10 groszy na litrze przysługuje klientom, którzy przy tankowaniu zdecydują się również na zakup oferty bistro lub płynu do spryskiwaczy. Jednorazowo można zatankować do 50 litrów paliwa. W czasie wakacji każdy klient może skorzystać z promocji sześć razy, aktywując kupony dostępne w aplikacji Super Moya – trzy w lipcu i trzy w sierpniu. Dodatkowo w lipcu wprowadzona została promocyjna cena ładowania w wysokości 1,79 zł za kilowatogodzinę, bez względu na moc ładowarki, a oferta dostępna jest dla wszystkich klientów, wskazano w materiale.

Okazja dla posiadaczy aplikacji

W sierpniu z tej samej preferencyjnej stawki skorzystają posiadacze aplikacji Super Moya i Moya firma. Promocja obowiązuje na wszystkich stacjach Moya energia należących do Anwimu. Aktualnie uruchomionych jest 36 punktów ładowania w 18 lokalizacjach.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2023 r. liczyła 450 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 800 obiektów w 2030 r.

