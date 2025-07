Polskie miasto odcięte od kolei. Wykluczenie komunikacyjne trwa od ponad 20 lat

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Infrastruktury pochwaliło się uruchomieniem połączenia kolejowego Inter City Adriatic Express, kursującego z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Tymczasem okazuje się, że na mapie komunikacyjnej Polski znajdują się wielotysięczne miasta, od lat pozbawione dostępu do kolei pasażerskiej. Największym z nich jest Jastrzębie-Zdrój. Ostatni pociąg pasażerski odjechał stamtąd w 2001 roku. Od tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z transportu samochodowego lub autobusowego, co znacząco ogranicza mobilność zwłaszcza osób starszych, uczniów i kuracjuszy.

Nadzieja w Kolei+, potem rozczarowanie

Od 2013 roku lokalne władze zabiegały o włączenie Jastrzębia-Zdroju do programu Kolej+, który miał za zadanie uzupełnienie brakującej infrastruktury kolejowej w miastach średniej wielkości. W 2021 roku projekt o nazwie "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębie-Zdrój – Katowice" został przyjęty do realizacji. Według założeń, do 2029 roku z Jastrzębia miały ruszyć pierwsze pociągi do stolicy województwa.

W międzyczasie miasto zainwestowało ponad 730 tys. złotych w prace projektowe i analizy. Niestety, w ostatnich miesiącach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że realizacja projektu może zostać przesunięta lub całkowicie wycofana z programu Kolej+. Powodem jest zmiana priorytetów i włączenie Jastrzębia-Zdroju do planów Centralnego Portu Komunikacyjnego. To oznacza potencjalne opóźnienie inwestycji o kolejne lata.

Radni protestują

Kilka miesięcy temu, podczas sesji Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju radni przyjęli uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec rezygnacji z budowy połączenia z Katowicami. Ich zdaniem, kolejne lata opóźnień oznaczają realne zagrożenie dla rozwoju miasta. "Każde kolejne lata wykluczenia komunikacyjnego działają na naszą niekorzyść, blokując rozwój miasta w sferze inwestycyjnej, turystycznej i społecznej", napisali w uzasadnieniu uchwały.

Zgodnie z aktualnymi deklaracjami Ministerstwa Infrastruktury, prace dokumentacyjne nad połączeniem kolejowym mają być kontynuowane. Ich zakończenie zaplanowane jest na 2026 rok, jednak budowa mogłaby ruszyć nie wcześniej niż po tej dacie. W ramach szerszego planu CPK, do Jastrzębia-Zdroju miałaby również dotrzeć linia Kolei Dużych Prędkości na trasie Katowice–Ostrawa, co zwiększyłoby znaczenie miasta na mapie komunikacyjnej Polski i regionu. To jednak także projekt w bardzo wczesnej fazie przygotowań.

