Wzrósł dług Polski. Zła wiadomość dla rządu i samorządów

Nominalnie dług sektora wyniósł 2 123 516 mld zł w I kw. 2025 r. Odpowiednio w IV kw. 2024 r. i I kw. 2024 r. dług wyniósł: 2 012 317 mld zł i 1 772 083 mld zł.

Dług instytucji rządowych i samorządowych a PKB

"Na koniec I kw. 2025 r. relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w strefie euro (EA20) wyniosła 88 proc., w porównaniu z 87,4 proc. na koniec IV kw. 2024 roku. W UE wskaźnik ten również wzrósł z 81 proc. do 81,8 proc. W porównaniu z I kw. 2024 r. relacja długu publicznego do PKB wzrosła zarówno w strefie euro (z 87,8 proc. do 88 proc.), jak i w UE (z 81,2 proc. do 81,8 proc.). Na koniec I kw. 2025 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych składał się w 84,2 proc. z dłużnych papierów wartościowych w strefie euro i w 83,6 proc. w UE, w 13,3 proc. z pożyczek w strefie euro i w 13,9 proc. w UE oraz w 2,6 proc. z gotówki i depozytów w strefie euro i w 2,5 proc. w UE" – czytamy w komunikacie.

Najwyższe wskaźniki długu publicznego do PKB na koniec I kw. 2025 r. odnotowano w Grecji (152,5 proc.), Włoszech (137,9 proc.), Francji (114,1 proc.), Belgii (106,8 proc.) i Hiszpanii (103,5 proc.), a najniższe w Bułgarii (23,9 proc.), Estonii (24,1 proc.), Luksemburgu (26,1 proc.) i Danii (29,9 proc.), podał Eurostat.

Wzrost zadłużenia państw członkowskich UE

"W porównaniu z IV kw. 2024 r., szesnaście państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB na koniec I kw. 2025 r., dziesięć odnotowało spadek, a w Czechach wskaźnik pozostał stabilny. Największe wzrosty wskaźnika zaobserwowano w Austrii i na Słowacji (oba +3,5 pkt proc.), w Słowenii (+2,9 pkt proc.), we Włoszech (+2,5 pkt proc.), na Litwie (+2,4 pkt proc.), w Polsce (+2,2 pkt proc.) i w Belgii (+2,1 pkt proc.). Największe spadki odnotowano w Irlandii (-3,7 pkt proc.), na Łotwie (-1,2 pkt proc.) i w Grecji (-1,1 pkt proc.)" – czytamy dalej.

Deficyt tego sektora w Polsce wyniósł (według szacunkowych danych) 5,1 proc. PKB w I kw. 2025 r. wobec 7,6 proc. PKB deficytu kwartał wcześniej i wobec 3,3 proc. PKB deficytu rok wcześniej, podał także Eurostat.

"W I kw. 2025 r. skorygowany sezonowo wskaźnik deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniósł 2,9 proc. w strefie euro (EA20) i w UE. W I kw. 2025 r. wskaźniki deficytu do PKB w strefie euro i UE zmniejszyły się w porównaniu z IV kw. 2024 r." – napisał Urząd.

Czytaj też:

Polska na greckim kursie finansowym? Eksperci ostrzegająCzytaj też:

KE wydała komunikat o polskiej gospodarce. Nowe informacje