Tak radzi sobie gospodarka UE. Nowe dane ws. PKB

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 1,5 proc. w I kw. br. w strefie euro oraz wzrósł o 1,6 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,2 proc. wzrostu w tym ujęciu.

"Największy wzrost PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowała Irlandia (+9,7 proc.), a następnie Malta (+2,1 proc.) i Cypr (+1,3 proc.). Największe spadki odnotowano w Luksemburgu (-1,0 proc.), Słowenii (-0,8 proc.), Danii i Portugalii (w obu przypadkach -0,5 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Nowe dane ws. sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 0,1 poroc. m/m w kwietniu 2025 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 2,3 proc. oraz wzrosła o 2,8 proc. w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3 proc. wzrostu w ujęciu rocznym.

"Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy roczny wzrost całkowitego wolumenu handlu detalicznego odnotowano na Cyprze (+7,7 proc.), w Estonii (+6,2 proc.) i Szwecji (+5,7 proc.). Spadki zaobserwowano w Luksemburgu (-3,6 proc.) i na Słowacji (-0,1 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Kolejny kraj w strefie euro

Na początku czerwca Komisja Europejska wyraziła zgodę na przystąpienie Bułgarii do strefy euro w 2026 r.

Bruksela i Europejski Bank Centralny potwierdziły, że Sofia spełniła wszystkie warunki przyjęcia euro. Przejście na nową walutę nastąpi 1 stycznia 2026 r.

– Dziś osiągnęliśmy ważny kamień milowy na naszej drodze do przystąpienia do strefy euro, naznaczonej latami nieustannych wysiłków i surowej dyscypliny fiskalnej. Wprowadzenie euro poprawi stabilność gospodarczą i stworzy silniejsze podstawy dla inwestycji i wzrostu gospodarczego – powiedział premier Bułgarii Rosen Żelazkow w wywiadzie dla "Financial Times".

