Konsensus rynkowy to spadek o 1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Spadek eksportu z Niemiec

Eksport z Niemiec (wyrównany sezonowo) spadł o 1,7 proc. m/m do 131,1 mld euro w kwietniu 2025 r., zaś import do tego kraju wzrósł o 3,9 proc. m/m do 116,5 mld euro, podał urząd statystyczny Destatis.

Konsensus rynkowy wynosił odpowiednio: +2 proc. i +0,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

"W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo Niemcy wyeksportowały w kwietniu 2025 r. do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 72,9 mld euro, a w tym samym okresie zaimportowały z tych krajów towary o wartości 59,8 mld euro. W porównaniu z marcem 2025 r. kalendarzowo i sezonowo skorygowany eksport do krajów UE wzrósł o 0,9 proc., a import z tych krajów wzrósł o 4,5 proc. Wartość towarów eksportowanych do krajów strefy euro wyniosła 50,6 mld euro (+0,5 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów 39,4 mld euro (+5,0 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 22,4 mld euro (+1,8 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 20,3 mld euro (+3,5 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Zamykanie zakładów za Odrą

Coraz częściej słyszy się o zamykaniu zakładów w Niemczech. Np. fabryka musztardy Löwensenf w Düsseldorfie kończy swoją działalność po 100 latach istnienia. Wszyscy pracownicy stracą pracę.

O losie znanej marki, która na przestrzeni dziesięciu dekad produkowała 6000 ton musztardy rocznie, przesądził koncern Develey Senf & Feinkost GmbH, obecny właściciel marki Löwensenf. Spółka, która przejęła brend w 2001 roku, ogłosiła, że produkcja zostanie przeniesiona do innych lokalizacji w Niemczech. Jej władze zapewniły, że receptura i jakość musztardy sygnowanej logo Löwensenf pozostaną niezmienione.

Zamykanie fabryk w Niemczech nie dotyczy tylko branży spożywczej. Podobnie stało się w przypadku motoryzacji. Volkswagen planuje zamknąć co najmniej trzy fabryki na terenie Niemiec, zwolnić dziesiątki tysięcy pracowników i zmniejszyć liczbę pozostałych zakładów, planując głębszą niż oczekiwano przebudowę – poinformował pod koniec października 2024 roku szef rady zakładowej tego producenta samochodów.

Pomysł zamknięcia zakładów na rodzimym terytorium jest ciosem dla niemieckiej potęgi przemysłowej. Przedstawiciele Volkswagena jasno zadeklarowali, że restrukturyzacja jest konieczna.

