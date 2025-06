Kolejny kraj w strefie euro. To popularny wakacyjny kierunek Polaków

Bruksela i Europejski Bank Centralny potwierdziły, że Sofia spełniła wszystkie warunki przyjęcia euro. Przejście na nową walutę nastąpi 1 stycznia 2026 r.

– Dziś osiągnęliśmy ważny kamień milowy na naszej drodze do przystąpienia do strefy euro, naznaczonej latami nieustannych wysiłków i surowej dyscypliny fiskalnej. Wprowadzenie euro poprawi stabilność gospodarczą i stworzy silniejsze podstawy dla inwestycji i wzrostu gospodarczego – powiedział premier Bułgarii Rosen Żelazkow w wywiadzie dla "Financial Times".

Bułgaria przyjmie euro

Ministrowie finansów strefy euro muszą formalnie wyrazić zgodę na przystąpienie Bułgarii, ale oczekuje się, że uczynią to w lipcu.

– Bułgaria spełnia wszystkie kryteria konwergencji, aby stać się 21. państwem członkowskim strefy euro, co jest naprawdę ważnym kamieniem milowym. To dobra wiadomość dla Bułgarii, która przyniesie namacalne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Pokazuje również, że strefa euro jako całość umacnia się, a międzynarodowy wpływ euro rośnie. Pokazuje to, że jest to stabilna i atrakcyjna waluta — powiedział komisarz UE ds. gospodarki Valdis Dombrovskis.

Jednak część klasy politycznej w Bułgarii sprzeciwia się przystąpieniu do strefy euro. Prezydent kraju Rumen Radew zaproponował zorganizowanie referendum w tej sprawie, co urzędnicy rządowi skrytykowali jako sabotaż.

Premier Żelazkow z centroprawicowej partii GERB powiedział, że członkostwo w strefie euro "ma znaczenie polityczne w złożonej konstelacji geopolitycznej. Uważamy to za namacalny znak naszej europejskiej tożsamości”.

Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej na początku 2007 roku. Od tego czasu rząd kraju podjął działania, aby przejść z lewa bułgarskiego na euro.

