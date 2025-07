Spadek produkcji piwa w Polsce. Poważne kłopoty branży

W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek produkcji piwa o 6,9 proc. r/r do 16 822 906 hl.

Produkcja piwa bezalkoholowego spadła o 29 proc. r/r do 239 032 tys. hl w czerwcu br. W okresie 6 miesięcy br. odnotowano wzrost produkcji piwa bezalkoholowego o 3,3 proc. r/r do 1 412 784 tys. hl, podał też GUS.

Produkcja win owocowych spadła o 11,5 proc. r/r do 47 773 tys. hl w czerwcu br. W okresie 6 miesięcy br. odnotowano spadek produkcji win o 4,4 proc. r/r do 261 120 tys. hl.

Spadki produkcji w innych sektorach

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 9,8 tys. sztuk w czerwcu br., tj. o 59,8 proc. mniej r/r, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS).

W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek o 66,4 proc. do 51,8 tys. aut.

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 25 732 sztuk w czerwcu br. i spadła o 15,8 proc. r/r. W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek o 11,8 proc. r/r do 161 540 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w czerwcu br. wzrosła o 128,3 proc. r/r do 589 sztuk. W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano wzrost o 71,6 proc. r/r do 3 207 sztuk.

Produkcja cementu i rudy miedzi w dół

Podobnie jest też w innych obszarach. Produkcja cementu spadła o 7,7 proc. r/r do 1,58 mln ton w czerwcu br. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 4 proc.

W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek o 2,6 proc. r/r – 8,12 mln ton.

Z kolei produkcja rudy miedzi spadła o 2,5 proc. r/r do 2 596,2 tys. ton w czerwcu br. (i spadła o 7,4 proc. m/m) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja rudy miedzi w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 16 132,5 tys. ton, co oznacza spadek o 2,1 proc. r/r, zaś produkcja samych koncentratów miedzi w okresie 6 miesięcy br. wyniosła 888,8 tys. ton, co oznacza spadek o 2,1 proc. r/r – podano w komunikacie.

Produkcja koncentratów miedzi spadła w samym czerwcu br. o 2,3 proc. r/r do 147,2 tys. ton (spadek o 5,1 proc. m/m), podano także.

Czytaj też:

Tyskie na TY z uzależnieniem? Internauci mocno komentują kampanię piwaCzytaj też:

Stop reklamom alkoholu w przestrzeni miejskiej. Rusza nowa kampania