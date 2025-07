Stop reklamom alkoholu w przestrzeni miejskiej. Rusza nowa kampania

Stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" od wielu lat walczy o ograniczenie zalewu reklam na ulicach Warszawy. Uchwała krajobrazowa, nad którą prace trwają się od 2017 roku, jest niezbędna, aby móc realnie zapanować nad chaosem reklamowym w naszych miastach.

Trwająca właśnie dyskusja na temat nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozszerzenia jej zapisów o całkowity zakaz reklamy alkoholu wpisuje w od lat formułowane przez MJN postulaty o ograniczenie reklam w przestrzeni miejskiej. Zdaniem stowarzyszenia, znaczne ograniczenie ilości reklam w mieście można osiągnąć eliminując chociażby reklamę alkoholu, która wdarła się w naszą codzienność i jest obecna począwszy od wielkich billboardów po witryny sklepowe, ogródki restauracyjne, skończywszy na miejscach, gdzie swój wolny czas spędzają rodziny. Według MJN, reklama alkoholu powinna zniknąć zarówno z nośników reklamowych dużego formatu, nośników cyfrowych typu citylight, z witryn sklepowych, ogródków restauracyjnych, przejść podziemnych i z metra.

Z kolei w opinii Olgi Legosz, inicjatorki kampanii #PiwoToTeżAlkohol, reklama alkoholu w przestrzeni publicznej wpływa negatywnie na społeczeństwo, zwłaszcza na młodzież, która codziennie spotyka się z przekazami normalizującymi spożycie alkoholu. Według Legosz, alkohol, mimo, że legalny, jest substancją uzależniającą i szkodliwą dla zdrowia, a jego promowanie w miejscach ogólnodostępnych sprawia, że jest postrzegany jako element codzienności i zabawy, a nie jako potencjalne zagrożenie.

Publiczne reklamy piwa często celują w emocje, budując pozytywne skojarzenia z piciem i ignorują jego konsekwencje zdrowotne i społeczne. Zdaniem organizatorów, ograniczenie reklamy w przestrzeni publicznej to krok w stronę odpowiedzialnej polityki zdrowotnej i realnej ochrony młodych ludzi przed presją społeczną i uzależnieniami.

Autorzy kampanii w swoich postulatach wyrażają swój sprzeciw wobec sformułowań 'to tylko piwo' i stawianiu znaku równości między piwem bezalkoholowym a lemoniadą, oraz wobec przyzwyczajania od najmłodszych lat do wszechobecności piwa i innych alkoholi.

Działania Olgi Legosz oraz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasz wspierane są między innymi kampanią w social mediach. Powstała także specjalna strona, na której można nadal podpisywać petycję dotyczącą zakazu reklamy alkoholu oraz zobaczyć, jak bez niej mogą wyglądać nasze miasta.

twitter

Przypomnijmy, że w lutym Olga Legosz złożyła na ręce rządzących (Ministerstwo Zdrowia oraz Komisja ds. Petycji w Sejmie) petycję w sprawie zakazu reklamy piwa. Petycja, pod którą podpisało się blisko 48 tysięcy osób wzywa, aby w trybie pilnym zająć się reklamą piwa i zakazać jego szerokiej promocji. Influencerka wprost mówiła o tym, że w naszej kulturze piwo zyskało niemalże przyjazny wizerunek, co może być bardzo szkodliwe. Legosz wskazywała także, że reklamy piwa, choć pozornie skierowane do dorosłych, mogą wpływać także na młodzież, normalizując spożywanie alkoholu jako nieodłącznego elementu dorosłości i zabawy. Sejm do tej pory nie zajął się jednak jej petycją.