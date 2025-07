Domański obiecuje "walkę". Brzoska: Czas weryfikacji przyjdzie bardzo szybko

W czwartek minister finansów i gospodarki zapowiedział intensyfikację "walki z agresywną optymalizacją podatkową" i wykorzystaniem cen transferowych. Jak wytłumaczył portal money.pl, chodzi o stosowanie przez międzynarodowe korporacje zawyżania cen usług i towarów między podmiotami w grupie kapitałowej, aby ograniczyć wysokość zysków w Polsce i tym samym zmniejszyć podatek dochodowy od osób prawnych.

– Polscy podatnicy mają prawo do uczciwej konkurencji na rynku, a agresywne wykorzystanie cen transferowych tę konkurencję zaburza. Jako Ministerstwo Finansów od pierwszych dni podejmujemy działania na rzecz tego, by z takimi nieuczciwymi praktykami walczyć – powiedział Andrzej Domański na konferencji prasowej. Przypomniał, że resort finansów prowadzi kontrole celno-skarbowe, a także zmienił zasady oceny zadań kontrolnych, aby były większe efekty kwotowe dla budżetu państwa, a nie zwiększała się liczba kontroli. W 2024 r. tzw. doszacowany dochód, który firmy starały się wyprowadzić poza Polskę, wzrósł o prawie 100 proc. – Wykryliśmy zaniżenie podatku z wykorzystaniem cen transferowych na kwotę 30 proc. wyższą niż w całym 2023 r. Działania podjęte przez KAS przynoszą efekty. Sprawiają, że polskie podmioty mogą działać efektywniej – przekonywał Domański.

Brzoska: Czas weryfikacji przyjdzie bardzo szybko

– Powołamy specjalny zespół, który będzie pracował na rzecz wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych, dzięki którym uda się jeszcze skutecznie walczyć z wyprowadzaniem zysków poza Polskę. Będę osobiście pilnował, by zespół ten działał wspólnie i w bieżącym kontakcie z przedstawicielami biznesu – zapewnił minister finansów i gospodarki. I poinformował, że w Krakowie powstanie centrum kompetencyjne.

Głos w sprawie zabrał Rafał Brzoska. "Mam nadzieję, że to na serio i zobaczymy czy zagraniczne firmy działające w Polsce przestaną nas traktować jak kolonię podatkową. Czas weryfikacji przyjdzie bardzo szybko" – ocenił za pośrednictwem platformy X.

"Sugeruję Andrzejowi Domańskiemu i Ministerstwu Finansów publikację co pół roku wpływów z CIT per branża, per najwięksi podatnicy w branży – nie będziemy musieli czekać roku na powiedzenie »sprawdzaMY« – przecież macie takie dane o wpłatach" – wskazał prezes firmy InPost. Brzoska jest również pełnomocnikiem przedsiębiorców ds. deregulacji.

