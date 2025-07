Deregulacja w Polsce. Tyle postulatów weszło w życie

Bieżący raport wdrożeń legislacyjnych zgłoszonych postulatów wskazuje, że 132 postulaty zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów, a 87 jest na etapie projektów ustaw i jest procedowane przez Parlament.

Brzoska: Najważniejsze, by efekty deregulacji były rzeczywiste

"Od kilku miesięcy prowadzimy intensywny monitoring prac legislacyjnych w zakresie deregulacji. Skupiamy się na tym, jak postulaty wypracowane w ramach Inicjatywy SprawdzamMY są uwzględniane przez stronę rządową – zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Sprawdzamy, które z naszych propozycji zostały przyjęte do realizacji, jak są interpretowane i implementowane w projektach ustaw oraz czy ich wdrażanie pozostaje spójne z pierwotnymi założeniami, jakie przedstawiliśmy. Dostrzegamy zaangażowanie strony rządowej i chęć dialogu w zakresie upraszczania przepisów. To pozytywny sygnał, który pokazuje, że głos obywateli, przedsiębiorców oraz ekspertów nie jest pomijany. Jednak samo rozpoczęcie procesu legislacyjnego to dopiero początek" – powiedział pełnomocnik przedsiębiorców ds. deregulacji Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Dla nas kluczowe jest to, aby efekty deregulacji były rzeczywiste – a nie jedynie deklaratywne. Oznacza to, że przyjęte rozwiązania muszą przekładać się na konkretne ułatwienia i korzyści dla osób, które na co dzień mają do czynienia z przepisami prawa – niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy, urzędnicy, czy obywatele załatwiający codzienne sprawy w administracji publicznej. W najbliższych miesiącach nadal będziemy monitorować postępy i analizować efekty wprowadzanych rozwiązań. Będziemy również informować opinię publiczną o stanie realizacji naszych postulatów oraz wskazywać obszary, które nadal wymagają korekty lub głębszej reformy" – podkreślił.

Realizacja postulatów deregulacyjnych. Jest szczegółowe wyliczenie

Dotychczasowa statystyka postulatów deregulacyjnych:

– 500 opublikowanych

– 350 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu I

– 137 przekazanych stronie rządowej w ramach Etapu II (do rozpatrzenia przez RZD we wrześniu 2025)

– 487 łącznie przekazanych stronie rządowej w ramach Fazy 1.0 (100-dniowy Sprint)

– 220 zaakceptowanych przez rząd

– 132 zaakceptowanych przez Radę Ministrów

– 87 procedowanych w Parlamencie

– 20 podpisanych przez Prezydenta RP

– 20 zrealizowanych w inny sposób

– 9 w trakcie realizacji pozalegislacyjnej, wyliczono.

Od początku działania inicjatywy SprawdzaMY obywatele i przedsiębiorcy zgłosili ponad 16 tysięcy propozycji zmian prawa, z czego 70 proc. pochodzi od obywateli. Spośród setek zidentyfikowanych barier wyselekcjonowano siedem obszarów priorytetowych, tzw. Wielką Siódemkę deregulacji, obejmujących: podatki, cyfryzację usług, wymiar sprawiedliwości, energetykę, prawo unijne, zdrowie oraz usprawnienie administracji i bezpieczeństwa, podano także.

Rządowy Zespół ds. Deregulacji został powołany na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 5 marca 2025 roku. Jego celem jest koordynacja zmian w przepisach na rzecz ułatwienie codziennego życia obywateli i przedsiębiorców w Polsce.

