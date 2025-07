Tyle zarabiają ukraińscy specjaliści IT w Polsce

Wśród pracowników branży IT, którzy przenieśli się do Polski, większość stanowią seniorzy, czyli doświadczeni pracownicy ze znacznym stażem – zazwyczaj ponad 5 lat, oraz pracownicy średniego szczebla, czyli specjaliści ze stażem pracy od 2 do 5 lat.

Należy zauważyć, że specjaliści z ponad 5-letnim doświadczeniem otrzymują średnio 5000 dolarów, natomiast ci z doświadczeniem krótszym niż 3 lata otrzymują średnio 1150 dolarów.

Według danych portalu internetowego o ukraińskiej branży IT DOU, większość ukraińskich pracowników IT, którzy wyjechali za granicę, mieszka w Polsce – 39 proc. Co więcej, ponad połowa pracowników IT (55,7 proc.) pozostaje zarejestrowana na Ukrainie, a 40,7 proc. jest zatrudnionych na podstawie prawa polskiego.

Jednocześnie, od początku wojny, w Polsce powstało 610 ukraińskich firm IT. Oznacza to, że przez 5 lat poprzedzających wojnę w Polsce powstawało średnio 76 firm rocznie. Od 2022 do 2024 roku średnia roczna liczba firm wzrosła do 195. Następnie, z każdym rokiem, liczba nowych firm malała.

Ukraińcy w Polsce

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiedział, że znaczna liczba ukraińskich uchodźców zamierza wrócić z Polski na Ukrainę, jeśli pozwolą na to warunki po zakończeniu wojny. Według dyplomaty, obecnie tylko 15-20 por. Ukraińców nie planuje powrotu do ojczyzny.

– To nie czas na podział na tych, którzy wyjechali, i tych, którzy zostali. Takie podziały tylko stworzą nam dodatkowe problemy. Pragnienie powrotu, aby mogli odbudować Ukrainę, musi przezwyciężyć wszystkie te emocje i stereotypy, które i tak się pojawią – ocenił.

Jak podaje ukraińska agencja UNIAN, władze w Kijowie mają nadzieję, że po zakończeniu wojny do kraju wróci około 70-80 proc. uchodźców. Rząd uważa, że głównymi warunkami powrotu Ukraińców do domu będą bezpieczeństwo i możliwości zatrudnienia.

Czytaj też:

Dlaczego Polacy nie lubią Ukraińców? Ambasador ma swoją teorię