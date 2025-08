Znana platforma w opałach. Szykuje się gigantyczny pozew zbiorowy

Ponad 10 tys. hoteli w całej Europie zgłosiło się do udziału w pozwie zbiorowym przeciwko platformie booking.com. W poniedziałek zrzeszające hotelarzy stowarzyszenie Hotrec poinformowało, że z powodu "przytłaczającego" zainteresowania termin składania zgłoszeń został przedłużony do 29 sierpnia.

Sprawa przeciwko platformie booking.com zostanie wniesiona do Sądu Rejonowego w Amsterdamie. Spółka została bowiem założona w Holandii w 1996 r. i ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie. Booking to jedna z największych film w branży rezerwacji turystycznych. Obsługuje miliony klientów na całym świecie. Niedawno spółka Booking Holdings podała, że w pierwszym kwartale 2025 r. zarezerwowano za pośrednictwem platformy 319 milionów noclegów. To rekord w historii firmy.

Hotele kontra Booking

Właściciele hoteli domagają się odszkodowań za straty, jakie miała przynieść stosowana przez booking.com klauzula tzw. szerokiego parytetu. Platforma w ramach umów zawieranych z dostawcami usług hotelarskich zakazywała oferowania pokoi po niższej cenie za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży.

Do praktyki tej odniósł się w zeszłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając ją za niezgodną z unijnym prawem konkurencji. Może bowiem ograniczyć konkurencję i niesie ryzyko wyparcia małych platform i nowych firm wchodzących na rynek rezerwacji turystycznych.

– Europejscy hotelarze od dawna cierpią z powodu nieuczciwych warunków i wygórowanych kosztów – wskazał prezes stowarzyszenia Hotrec Alexandros Vassilikos. – Wspólna inicjatywa wysyła jasny sygnał: branża hotelarska w Europie nie będzie tolerować nadużyć na rynku cyfrowym – dodał.

Klauzule parytetowe nie są już dozwolone na mocy unijnego Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), który wszedł w życie w 2024 r. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie dominacji dużych platform cyfrowych na europejskim rynku i zapewnienie uczciwszych warunków konkurencji.

