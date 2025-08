Nieuczciwe praktyki? Dwie firmy pożyczkowe z zarzutami UOKiK

Prezes UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym – Aasa Polska i Capital Service oraz pośrednikowi – firmie Infostom. Chodzi o brak jasnej informacji o zasadach i kosztach oferowanych usług, za co grozi kara do 10 proc. obrotu, jak podał Urząd.

Kwestionowane praktyki dotyczą oferowania dodatkowych, płatnych usług w pakietach z umowami kredytu konsumenckiego. Jak ustalił prezes UOKiK, cena pakietu usług dodatkowych może stanowić dla konsumentów znaczne obciążenie.

UOKiK: Poważne zagrożenie dla portfeli Polaków

Z zebranego do tej pory materiału dowodowego wynika, że w formularzach informacyjnych lub podczas rozmów sprzedażowych konsultanci nierzetelnie przedstawiali oferty, sugerując, że wymienione usługi są atrakcyjnym dodatkiem pożyczki. W rzeczywistości konsumenci byli zachęcani nie tylko do podpisania umowy pożyczki – zgodnie z ich intencją – ale także do zawarcia innych umów o usługi dodatkowe, takie jak pakiety medyczne lub edukacyjne. Wszystkie te koszty powodowały zwiększenie całkowitej kwoty do spłaty.

"Postępowania, które wszczęliśmy, dotyczą sytuacji, w których wraz z umowami pożyczki lub w ramach pośrednictwa oferowane są inne, niefinansowe usługi. Z części zgromadzonego materiału wynika, że te »prezenty« sporadycznie są wykorzystane przez pożyczkobiorców. Klienci takich firm są więc nie tylko wprowadzani w błąd co do warunków pożyczki, ale poprzez dodawane i niedopasowane pakiety – obciążani wyższymi kwotami do zapłaty. Gdy w kosztach pożyczki uwzględni się opłaty za VAS-y, to znacząco przekraczają one ustawowe limity. Taka praktyka jest niezgodna z prawem, dlatego stawiamy pierwsze zarzuty. Ponadto, od dłuższego czasu uważnie przyglądamy się rynkowi i prowadzimy równocześnie 7 postępowań wyjaśniających, sprawdzając działania innych podmiotów. Wnioski jakie z nich płyną są niepokojące – problem VAS-ów jest poważnym zagrożeniem dla portfeli Polaków i może być wykorzystywany do sztucznego omijania ustawowych limitów kosztów pozaodsetkowych. Dlatego pracując nad zmianą ustawy o kredycie konsumenckim staramy się ograniczyć to zagrożenie" – przekazał w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK bierze się za nieuczciwe pożyczki

Firmy pożyczkowe oraz pośrednicy stosują różne modele sprzedaży. Jednym z nich jest praktyka polegająca na oferowaniu pożyczek wraz z usługami dodatkowymi, np. w postaci pakietów medycznych, kursów językowych czy usług informatycznych. W branży finansowej takie usługi znane są pod angielskim skrótem VAS, czyli Value Added Services – usługi wartości dodanej, albo prościej: usługi dodatkowe. Teoretycznie mają za zadanie uatrakcyjnić ofertę przedsiębiorcy. Niestety, w praktyce są narzędziem służącym głównie do maksymalizacji zysku, a często także do omijania ustawowych limitów kosztów kredytu. Tak było w przypadku trzech spółek, którym prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

"Konsumenci, którzy kontaktowali się z firmami udzielającymi pożyczek lub pośrednikami, byli zainteresowani uzyskaniem kredytu konsumenckiego. Sposób prezentowania oferty sprawiał jednak, że w wielu przypadkach nie byli świadomi, iż wraz z kredytem sprzedawane są im także inne produkty, na przykład pakiety edukacyjne. Nie znali też ich realnych kosztów. O usługach dodatkowych często nie wspominano wcale lub przedstawiano je jako coś dodatkowego, wręcz prezent" – wskazał prezes UOKiK. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółkom grozi kara w wysokości 10 proc. rocznych obrotów.

Czytaj też:

Polska wnioskuje do KE o pożyczkę na obronnośćCzytaj też:

Miliardy pożyczone "na chwilę". Rekordowe zyski firm pożyczkowych