Ekonomista: WIG20 był najwyżej za czasów premiera Kaczyńskiego

"WIG20 przebił poziom 3000 punktów i znalazł się na najwyższym poziomie od 2008 roku! 37 proc. wzrostu indeksu w tym roku odzwierciedla m.in siłę polskiej polskiej gospodarki: przyspieszający wzrost PKB przy spadającej inflacji" – ogłosił z dumą minister finansów Andrzej Domański.

Tymczasem ekonomista Krzysztof Tenerowicz, szef Centrum im. Władysława Grabskiego, zwraca uwagę, kiedy tak naprawdę indeks WIG20 był najwyższy. "Gdyby przyjąć logikę Pana Ministra to warto dodać, kiedy WIG20 był najwyższy;-) Zaoszczędzę Państwu czasu. 29 października 2007 roku czyli w momencie kiedy rządy kończył gabinet Premiera Jarosława Kaczyńskiego" – wskazał, dodając: "I uwaga. Wówczas było 3 940 pkt czyli niemal tysiąc więcej niż teraz".

Portal biznes.interia.pl wskazuje, że "spółki na warszawskim parkiecie zyskują po tym, gdy doradca Putina Jurij Uszakow poinformował o planowanym spotkaniu Władimira Putina i Donalda Trumpa".

W piątek indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,23 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 022,19 pkt.

WIG20. Co to oznacza?

WIG20 to indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wartość indeksu obliczana jest na podstawie obrotów i cen akcji 20 spółek giełdowych. Początkowy poziom indeksu z dnia 16 IV 1994 r. wyniósł 1000 punktów.

Jest uznawany za najważniejszy indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którego notowania są źródłem informacji zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. WIG20 jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Ten indeks jest instrumentem bazowym dla wielu instrumentów finansowych (kontraktów terminowych, opcji, ETF-ów, produktów strukturyzowanych), a także jest szeroko wykorzystywany jako punkt odniesienia do oceny inwestycji.

