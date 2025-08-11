Dodatkowe pieniądze na dziecko. ZUS przypomina ważny termin

Rodzice i opiekunowie (bez względu na dochody i sytuację zawodową) mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat (dzieci z niepełnosprawnością). Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów.

Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wyprawka szkolna. Zmiany dla dzieci z Ukrainy

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje w 300+ jedna zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez: aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. ZUS podkreśla, że złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o 300 plus dla uczniów. ZUS przeleje pieniądze na konto

Zawiadomienia, które dotyczą świadczeń, są przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia rodzice i opiekunowie znajdą na swoim koncie na PUE/eZUS – również wtedy, gdy złożą wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE/eZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytaj też:

Plaga zwolnień lekarskich z kodem "C". Smutne dane ZUS